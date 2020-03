ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby tem novo líder – e merecido. Os Sharks seguiram crescendo e foram premiados derrotando o Jaguares argentinos para assumirem a ponta da competição.

Os Sharks se beneficiaram dos Stormers folgando na rodada e fizeram valer o mando de jogo derrotando em Durban (África do Sul) os argentinos por 33 x 19. Os anfitriões começaram com tudo com tries de Hyron Andrews, em ação envolvente de mão, e Notsche, aproveitando penal rápido. Carreras deu o troco apanhando chute cruzado de Bonilla para reduzir para os Jaguares, mas a resposta dos Sharks foi implacável, com try de Esterhuizen em contra-ataque. Tuculet cruzou o in-goal para os Jaguares antes do intervalo, mas 2 penais de Curwin Bosch e try de Van Vuuren aos 52′ liquidaram a fatura para os Sharks. Cancelliere marcou um último try para os argentinos, porém sem tempo para reação.



Enquanto isso, a Conferência Australiana/Japonesa viu os Brumbies seguirem com tudo com vitória sobre os Sunwolves por 47 x 14. Jogo de 7 tries a 2 em Wollongong (onde os Sunwolves jogaram, por conta da crise do coronavírus na Ásia).



Já a Conferência Neozelandesa tem como líderes os Chiefs, que atropelaram na Austrália os Waratahs por 51 x 14, em outro jogo de 7 tries a 2. Brad Weber foi destaque com 2 tries para os Chiefs, enquanto Stevenson, Wainui, Boshier, Alaimalo e Lienert-Brown também cruzaram o in-goal.



Os Crusaders também venceram, mas falharem em obterem o bônus. 24 x 20 em casa contra o humilde Reds, em jogo que a torcida dos ‘Saders ficou alarmada. Os Reds foram melhores em vários momentos, marcaram 4 tries e só não venceram porque simplesmente desperdiçaram todas as conversões.



A Nova Zelândia ainda assistiu a um clássico nacional com os Hurricanes recebendo os Blues – e sendo derrotados por 24 x 15. Mesmo sem Beauden Barrett em campo, os Blues voaram com Perofeta, Black, Marchant & cia. Akira Ioane e Telea cruzaram o in-goal para os visitantes, que venceram com um penal try no fim (de Jordie Barrett, dando um tapa em passe que poderia resultar em try dos Blues). Porém, o momento crucial foi o cartão vermelho para Lomax, aos 47′, que deixou os Hurricanes com 14 homens prematuramente.



Os Highlanders, por outro lado, foram mais uma vez derrotados e seguem com campanha terrível. 38 x 13 na África do Sul contra os Bulls, que finalmente venceram uma partida na competição, com direito a hat-trick (3 tries) do craque do sevens Rosko Speckman.



Por fim, os Rebels derrotaram bem os Lions, que caíram para a lanterna da Conferência Sul-Africana/Argentina. 37 x 17, em 5 tries a 2.





Super Rugby – Liga do Hemisfério Sul

Sunwolves 14 x 47 Brumbies

Crusaders 24 x 20 Reds

Waratahs 14 x 51 Chiefs

Hurricanes 15 x 24 Blues

Rebels 37 x 17 Lions

Sharks 33 x 19 Jaguares

Bulls 38 x 13 Highlanders

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 6 20 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 5 18 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 5 18 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 5 18 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 5 17 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 6 17 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 6 15 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 5 13 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 6 8 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 5 6 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 5 5 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 5 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 5 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 5 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;