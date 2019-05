Marque na agenda logo: tem decisões do rugby europeu sexta e sábado na TV!

A ESPN trará o grande jogo da rodada, a final da Premiership inglesa, com o super duelo entre Exeter Chiefs e Saracens, ao vivo.

Já a TV5 Monde terá na sexta e no sábado ao vivo as Repescagens para as Semifinais do Top 14 francês. Na sexta, olhos para Racing contra La Rochelle, no sábado é atenção para Lyon e Montpellier.

E no Watch ESPN tem muito Super Rugby, já em reta final e com jogos decisivos mirando o mata-mata. É a antepenúltima rodada da temporada regular.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de maio

02h10 – Super Rugby – Blues x Bulls – Watch ESPN AO VIVO

02h10 – Super Rugby – Rebels x Waratahs – Watch ESPN AO VIVO

16h55 – Top 14 – Repescagem pela Semifinal: Racing x La Rochelle – TV5 Monde AO VIVO

Sábado, dia 1º de junho

02h10 – Super Rugby – Sunwolves x Brumbies – Watch ESPN AO VIVO

04h30 – Super Rugby – Chiefs x Crusaders – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Reds x Jaguares – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Super Rugby – Sharks x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

10h30 – Programa – Scrum – ESPN AO VIVO

10h55 – Gallagher Premiership – FINAL: Exeter Chiefs x Saracens – ESPN AO VIVO

11h55 – Top 14 – Repescagem pela Semifinal: Lyon x Montpellier – TV5 Monde AO VIVO

12h10 – Super Rugby – Lions x Stormers – Watch ESPN AO VIVO

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 14 53 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 13 36 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 13 34 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 13 40 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 13 33 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 13 33 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 13 32 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 13 30 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 13 30 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 14 29 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 14 27 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 13 26 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 13 26 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 13 24 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 13 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;