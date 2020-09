Tempo de leitura: 1 minuto

O Rugby Europe Championship, chamado informalmente de “Six Nations B”, não teve ainda sua edição 2020 encerrada, pelo adiamento (por conta da pandemia) de sua rodada final, que definiria o último colocado, isto é, o time que encarará a Holanda (campeão do “Six Nations C”) em repescagem de promoção e rebaixamento. O jogo crucial que definirá o último colocado é entre Romênia e Bélgica.

O torneio terá os seguintes duelos com as seguintes datas:

01/11: Geórgia x Rússia;

01/11: Romênia x Bélgica;

05/11: Espanha x Portugal;

Classificação de momento:

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 19 Portugal 4 9 Espanha 4 9 Rússia 4 8 Bélgica 4 7 Romênia 4 5

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;