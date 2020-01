O rugby de seleções nacionais está voltando! Vá se preparando, porque na semana que vem terá início a edição 2020 do Six Nations, o campeonato anual que envolve as 6 potências do rugby europeu: Gales (atual campeão), Inglaterra, Escócia, Irlanda, França e Itália.

A ESPN transmitirá todos os jogos ao vivo para o Brasil.

Quem é a maior candidata ao título do Six Nations 2020, atração na @mundoespn ?

Formato e troféus em disputa

6 seleções que se enfrentam em pontos corridos, com 5 rodadas;

O primeiro colocado será o campeão;

Caso o campeão tenha vencido todos os seus 5 jogos, ele conquistará o “ Grand Slam “, o título mais prestigiado;

“, o título mais prestigiado; O último colocado fica com o “título simbólico” da Wooden Spoon (“Colher de Pau”). Não existe rebaixamento no Six Nations;

(“Colher de Pau”). Não existe rebaixamento no Six Nations; Pontuação na classificação funciona assim: Vitória – 4 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota por até 7 pontos de diferença = 1 ponto; Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos; Marcar 4 ou mais tries no mesmo jogo = 1 ponto extra; Atingir o Grand Slam = 3 pontos extras;

O Six Nations ainda tem outras taças em disputa: Triple Crown (Tríplice Coroa) = Troféu entre Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda para quem vencer todos os demais 3; Calcutta Cup = Troféu para o vencedor de Inglaterra x Escócia; Millennium Trophy = Troféu para o vencedor de Inglaterra x Irlanda; Centenary Quaich = Troféu para o vencedor de Irlanda x Escócia; Auld Alliance Trophy = Troféu para o vencedor de França x Escócia; Troféu Giuseppe Garibaldi = Troféu para o vencedor de França x Itália;



Panorama 2020

Criado em 1883, o atual Six Nations é o torneio mais antigo do mundo e, para 2020, contará com 3 times que estiveram nas quartas de final da Copa do Mundo de 2019: Inglaterra (vice campeã), Gales (4o colocado) e França. E para 2020, quem temo favoritismo?

Inglaterra

Uma das duas únicas seleções que manteve seu treinador, a Inglaterra de Eddie Jones aparece como a maior favorita ao título de 2020;

Vice campeões mundiais em 2019, os ingleses mantiveram a base de seu poderoso e jovem elenco. A vitória sobre os All Blacks na semifinal do Mundial os colocou em outro patamar e a derrota na decisão para os Springboks não pode apagar o tremendo rugby que a Inglaterra apresentou em 2019;

Trata-se de uma equipe completa, com força em todos os setores e grande profundidade no elenco. A perda de Billy Vunipola por lesão e o rebaixamento do Saracens, que pode afetar psicologicamente boa parte do elenco inglês, que conta com muitos atletas do clube (como Itoje, Farrell, entre outros), são as principais questões;

A Inglaterra tem vantagem na tabela de jogos, recebendo Gales e Irlanda, dois dos grandes concorrentes ao título. O jogo fora de casa contra a França aparece como o maior desafio;

Gales

Atual campeão do Six Nations e semifinalista da Copa do Mundo, Gales é um dos grandes concorrentes ao título novamente;

O líder do grande 2019, o técnico Warren Gatland, já não está mais no comando do time. Wayne Pivac começa seu trabalho com os Dragões: momento de transição; O estilo de jogo dos times de Pivac (como o Scarlets, campeão do PRO14 de 2017) é diferente dos times de Gatland, apostando muito mais no jogo aberto (que está no “DNA” do rugby galês);

Os galeses não têm uma tabela favorável, tendo que visitar Irlanda e Inglaterra. Superação será a palavra para Gales, mas facilitada por ter “a casa em ordem”;

O capitão Alun Wyn Jones segue na equipe, algo muito positivo para o momento de transição;

França

A França vive seu maior jejum no Six Nations dos últimos 70 anos, sem vencê-lo desde 2010;

Em 2019, os franceses finalmente voltaram a impressionar, com uma jovem equipe que chegou às quartas de final da Copa do Mundo, flertando com vitória sobre Gales;

Auxiliar técnico na Copa do Mundo, Fabien Galthié (ídolo dos Bleus como atleta) assumiu agora o comando da seleção e terá que provar que poderá trazer maior ordem ao grupo. No Mundial, alguns desentendimentos internos já levantaram dúvidas sobre sua capacidade de unir o elenco;

Galthié seguiu com o processo de renovação dos Bleus e testará mais jogadores durante o Six Nations. Em geral, a expectativa em cima de nomes como Ntamack, Dupont, Ramos, Alldritt, Ollivon, é alta, com o amadurecimento do elenco ao longo deste novo ciclo de trabalho;

A tabela é satisfatória para a França, que receberá Inglaterra e Irlanda, mas terá que visitar Gales. O primeiro jogo contra os ingleses dará o termômetro real se os franceses brigarão por título ou não;

Irlanda

Até 2018 a Irlanda era uma das grandes seleções do mundo, tendo faturado o Six Nations naquele ano e vencido os All Blacks. No entanto, 2019 foi terrível para o Trevo, que novamente falhou na Copa do Mundo, parando nas quartas de final com desempenho abaixo do esperado;

Sob o técnico Joe Schmidt, apesar das derrotas em Mundiais, a Irlanda viveu momento áureo. Agora, os Verdes têm novo treinador, o inglês Andy Farrell (pai do abertura inglês Owen Farrell). Momento de transição para a Irlanda;

Farrell traz boas expectativas de crescimento mental para o time. Um dos desafios novos está na liderança, com a aposentadoria do capitão Rory Best. O peso está nos ombros de Jonny Sexton agora;

A tabela não é das melhores para a Irlanda, que visita Inglaterra e França, mas recebe Gales;

Escócia

Sem vencer a competição desde 1999, a Escócia é, junto da Inglaterra, a única seleção que manteve seu treinador, Gregor Townsend, mais pressionado do que nunca após a eliminação para o Japão na fase de grupos da Copa do Mundo;

A Escócia conta com uma geração talentosa na linha, em especial graças ao talento de Stuart Hogg e Finn Russell. Porém, os escoceses ainda balançam quando precisam dar voos maiores;

A perda do ex capitão Greig Laidlaw poderá ter efeito muito negativo na confiança escocesa, o que será posto à prova ainda. Além disso, lesões seguem sendo problema para o Cardo. O time não tem profundidade suficiente de elenco;

Apesar de evolução nos últimos anos, a Escócia ainda está abaixo de ingleses, galeses e irlandeses (e franceses) na relação de forças e vai novamente à competição como azarona;

Itália

Última colocada de todas as edições do Six Nations desde 2016, a Itália já bateu recorde de derrotas seguidas na competição e está desesperada por dias melhores;

A Itália tem novo treinador, o sul-africano Franco Smith, mas provisório, com contrato apenas para o Six Nations. Com seu maior jogador, Sergio Parisse, prestes a se aposentar, a Itália entra em novo capítulo de sua história, precisando encontrar seu caminho em meio a mudanças nas lideranças;

Novos talentos emergiram nos Azzurri recentemente e neles se depositam esperanças para a melhora da equipe. Olhos para Jake Polledri;

Em resumo, mais uma vez a Colher de Pau tem “favoritismo” italiano;

1a rodada

Dia 01/02 – Gales x Itália, em Cardiff

Dia 01/02 – Irlanda x Escócia, em Dublin – Centenary Quaich

Dia 02/02 – França x Inglaterra, em Paris – Le Crunch

2a rodada

Dia 08/02 – Irlanda x Gales, em Dublin

Dia 08/02 – Escócia x Inglaterra, em Edimburgo – Calcutta Cup

Dia 09/02 – França x Itália, em Paris – Troféu Giuseppe Garibaldi

3a rodada

Dia 22/02 – Itália x Escócia, em Roma

Dia 22/02 – Gales x França, em Cardiff

Dia 23/02 – Inglaterra x Irlanda, em Londres – Millennium Trophy

4a rodada

Dia 07/03 – Irlanda x Itália, em Dublin

Dia 07/03 – Inglaterra x Gales, em Londres

Dia 08/03 – Escócia x França, em Edimburgo – Auld Alliance Trophy

5a rodada

Dia 14/03 – Gales x Escócia, em Cardiff

Dia 14/03 – Itália x Inglaterra, em Roma

Dia 14/03 – França x Irlanda, em Paris

Histórico



País Títulos totais Títulos desde 2000 Grand Slams Tríplices Coroas Colheres de Pau Participações % títulos/participações Inglaterra 28 (10) 6 13 25 25 122 23% Gales 27 (12) 5 12 21 21 124 21,8% França 17 (8) 5 9 - 18 89 19,1% Escócia 15 (9) 0 3 10 33 124 12,1% Irlanda 14 (9) 4 3 11 36 124 11,3% Itália 0 0 0 - 14 20 0%

- Na coluna "Títulos totais" estão marcados os títulos inteiros e, entre parênteses, os títulos 'divididos";



- Até 1988, quando duas ou mais equipes terminavam empatadas em primeiro lugar em número de pontos o título era dividido entre essas duas ou mais seleções. A partir de 1989 critérios de desempate foram adotados para definir apenas um campeão por ano;



- Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio;



- Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



- Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição;



____



Histórico:



1883 - 1909 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



- Inglaterra não participou em 1888 e 1889; 1885, 1897 e 1898 não foram terminados;



1910 - 1914 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1915 - 1919 - Interrupção pela Primeira Guerra Mundial;



1920 - 1931 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



1932 - 1939 - Home Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda);



1940 - 1946 - Interrupção pela Segunda Guerra Mundial;



1947 - 1999 - Five Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França);



- 1972 não foi terminado por crise política na Irlanda;



- 2000 - hoje - Six Nations Championship (Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França e Itália);