Tempo de leitura: 1 minuto

O Six Nations confirmou oficialmente hoje as datas para os jogos que restavam da temporada 2020. O masculino já era conhecido, mas restava saber sobre o feminino, que teve um número maior de jogos postergados pela pandemia.

O Women’s Six Nations voltará no fim de semana do dia 24 de outubro, mesmo fim de semana da volta do masculino, mas terminará apenas no dia 05 de novembro.

Já o Six Nations M20 (U20s Six Nations) teve sua edição 2020 definitivamente cancelada.

- Continua depois da publicidade -

Women’s Six Nations

*fim de semana, data exata a definir

24/10*: Escócia x França

24/10*: Irlanda x Itália

31/10*: Gales x Escócia

31/10*: Itália x Inglaterra

31/10*: França x Irlanda

05/11*: Itália x Escócia

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;