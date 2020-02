Folia de rugby na TV e internet no carnaval! Nada menos que 15 partidas de rugby XV e um torneio de sevens completo estarão ao vivo nos Canais ESPN entre sexta e domingo, entre Watch ESPN e ESPN2.

O sábado será de retorno do Six Nations, após um fim de semana de folga. O dia começará com a Itália medindo forças com a Escócia e fechará com o jogaço pela liderança entre Gales e França. Já no domingo tem o clássico Inglaterra e Irlanda, crucial para os dois lados. As três partidas estarão ao vivo na TV pela ESPN2. Os mesmos duelos ainda ocorrerão no domingo pelo Women’s Six Nations (a competição feminina), ao vivo no Watch ESPN.

Paralelamente, entre sexta e sábado, 6 jogos agitarão o Super Rugby no Watch ESPN (com destaque para Jaguares argentinos contra os Stormers sul-africanos), além de 3 jogos pela Gallagher Premiership inglesa entre sexta e domingo, incluindo o embate pela liderança entre Exeter Chiefs e Northampton Saints.

Por fim, entre sábado e domingo, Montevidéu, no Uruguai, será palco da 2ª e decisiva etapa do World Rugby Sevens Challenger Series, a 2ª divisão mundial de sevens masculina, com transmissão ao vivo do Watch ESPN e também gratuita pelo Facebook do World Rugby. A etapa decidirá os 8 primeiros colocados do circuito, que avançarão à etapa final de Hong Kong. O Brasil precisará de um milagre para avançar e começará seu desafio com os seguintes jogos no sábado:

Dia 22/02 às 12h53: Brasil x Hong Kong;

Dia 22/02 às 15h47: Brasil x Uganda;

Dia 22/02 às 19h08: Brasil x Jamaica;

*Horários de Brasília

Reprises de destaque:

Dia 22/02 às 21h30 – Six Nations – Itália x Escócia – ESPN Extra

Dia 22/02 às 23h30 – Six Nations – Gales x França – ESPN Extra

Dia 23/02 às 10h00 – Six Nations – Itália x Escócia – ESPN2

Dia 23/02 às 14h30 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN Extra

Dia 23/02 às 20h00 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN Extra

Dia 24/02 às 00h00 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN Extra

Dia 24/02 às 08h30 – Six Nations – Itália x Escócia – ESPN Extra

Dia 24/02 às 12h30 – Six Nations – Gales x França – ESPN Extra

Dia 24/02 às 22h00 – Six Nations – Gales x França – ESPN2

Six Nations

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Irlanda 2 9 Gales 2 5 Inglaterra 2 5 Escócia 2 2 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Women’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 2 9 Irlanda 2 9 França 2 6 Itália 2 4 Gales 2 1 Escócia 2 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 3 13 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 3 13 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 3 9 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 3 10 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 3 9 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 3 8 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 3 8 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 3 5 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 3 5 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 3 4 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 2 4 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 2 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 3 2 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 2 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 10 34 Northampton Saints Northampton 10 30 Sale Sharks Salford (Manchester) 10 26 Bristol Bears Bristol 10 26 Gloucester Gloucester 10 25 Bath Bath 10 23 Harlequins Londres 10 22 London Irish Reading / Londres 10 22 Worcester Warriors Worcester 10 19 Wasps Coventry 10 18 Leicester Tigers Leicester 10 16 Saracens* Londres 10 -72

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;

World Rugby Sevens Challenger Series