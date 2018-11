ARTIGO COM VÍDEOS – Londres e Cardiff assistiram a dois jogaços, que foram mais duros do que a encomenda. Em Twickenham, a Inglaterra recebeu o Japão e venceu por 35 x 15, depois de se ver atrás no placar por 15 x 10.

Já no Principality Stadium, Gales despachou Tonga, mas também viveu momentos de apuros, abrindo a vantagem apenas no fim para selar o triunfo em imensos 74 x 24.

A Inglaterra fechará os amistosos de novembro recebendo no sábado que vem a Austrália, ao passo que o Japão duelará com a Rússia em campo neutro, na Inglaterra. Gales, por sua vez, receberá no mesmo dia a África do Sul, enquanto Tonga visitará a Geórgia.

Inglaterra leva susto, mas vira o jogo e vence

A Inglaterra viveu momentos de apreensão no jogo contra o Japão em pleno estádio de Twickenham.

Mesmo tendo iniciado a partida a todo vapor, com um try de Danny Care logo aos três minutos do primeiro tempo, a Inglaterra perdeu força e espaço deixando o Japão comandar as ações do jogo. O Japão dominou a partida no primeiro tempo com jogadas ensaiadas e surpreendentes e com jogo rápido de mão, que muito lembrava a escola francesa de rugby. Quando Jamie George é amarelado e mandado ao Sin Bin por jogar impedido no ruck, o Japão se aproveita muito bem marcando seus dois tries, com o seu centro Nakamura e o outro com seu capitão, Leitch que fez uma bela corrida com direito a quebrar tackle de Danny Care e aplicar um belo sidestep em Elliot Daly. O primeiro tempo terminara 15 x 10 para os japoneses e com o jogo cerca de 70% em campo inglês.

No vestiário o trabalho da comissão técnica da Inglaterra, liderada por Eddie Jones, deve ter chamado a atenção da equipe. A equipe britânica voltou ligada principalmente com a substituição de Alex Lozowski por Owen Farrell e conseguiu equilibrar a partida. Primeiro parou e eliminou a eficiência das jogadas ensaiadas dos japoneses e conseguiu marcar seus pontos e virou o placar sem permitir pontuação dos adversários. Com tries de Mark Wilson, Joe Cokanasiga e Dylan Hartley mais os chutes de George Ford deram os números finais à partida: 35 a 15 para os ingleses.

Texto: Luis Kolle

35 15

Inglaterra 35 x 15 Japão, em Londres

Árbitro: Paul Williams (Nova Zelândia)

Inglaterra

Tries: Danny Care, Mark Wilson, Joe Cokanasiga e Dylan Hartley

Conversões: George Ford (3)

Penais: Elliot Daly e George Ford (2)

15 Elliot Daly, 14 Joe Cokanasiga, 13 Jack Nowell, 12 Alex Lozowski, 11 Chris Ashton, 10 George Ford (c), 9 Danny Care, 8 Zach Mercer, 7 Mark Wilson, 6 Courtney Lawes, 5 Maro Itoje, 4 Charlie Ewels, 3 Harry Williams, 2 Jamie George, 1 Alec Hepburn;

Suplentes: 16 Dylan Hartley, 17 Ben Moon, 18 Kyle Sinckler, 19 Ted Hill, 20 Sam Underhill, 21 Richard Wigglesworth, 22 Owen Farrell, 23 Henry Slade;

Japão

Tries: Ryoto Nakamura e Michael Leitch

Conversão: Yu Tamura

Penal: Yu Tamura

15 William Tupou, 14 Akihito Yamada, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Kenki Fukuoka, 10 Yu Tamura, 9 Fumiaki Tanaka, 8 Kazuki Himeno, 7 Masakatsu Nishikawa, 6 Michael Leitch (c), 5 Uwe Helu, 4 Wimpie van der Walt, 3 Jiwon Koo, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Yusuke Niwai, 17 Koki Yamamoto, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Samuela Anise, 20 Hendrik Tui, 21 Shunsuke Nunomaki, 22 Yutaka Nagare, 23 Rikiya Matsuda;

Gales sente a força de Tonga, mas Tonga sofre com a força de Gales

Foi um jogo maluco. Tonga fez um primeiro tempo e um início de segundo tempo para deixarem o torcedor galês preocupado, mas no fim Gales atropelou.

A partida começou com domínio total dos galeses, que cravaram 3 tries em apenas 10 minutos, começando com um penal try e seguindo com Dan Biggar e Liam Williams cruzando o in-goal polinésio, aproveitando o cartão amarelo recebido por Fifita logo a 2 minutos de jogo, o que prejudicou demais o começo tonganês. Porém, com 15 homens os visitantes cresceram, fecharam a defesa e garantiram 2 tries antes do intervalo, com o próprio Fifita e Mafi. Tonga chegava a 70% de posse de bola e território na reta final do primeiro tempo.

E o início do segundo tempo foi implacável, com Tonga empatando o jogo em interceptação de Veainu, que disparou rum ao in-goal aos 42′. E parou por aí. Gales dominou em absoluto o restante do jogo, acumulando 80% de posse de bola e território contra um time tonganês que via sua coesão defensiva colapsar, junto de seu péssimo lateral. Steff Evans correu para o quarto try galês aos 45′ e depois foi só nocaute. Tomos Williams, Tyler Morgan, Cory Hill, Aled Davies e Liam Williams correram para novos tries galeses, fechando a conta com estilo. 74 x 24, fim de papo.

74 24

Gales 74 x 24 Tonga, em Cardiff

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Gales

Tries: L Williams (2), Penal try, Biggar, S Evans, T Williams, Morgan, Hill, A Davies e Patchell

Conversões: Biggar (4) e Patchell (4)

Penais: Biggar (2)

15 Jonah Holmes 14 Liam Williams, 13 Tyler Morgan, 12 Owen Watkin, 11 Steff Evans, 10 Dan Biggar, 9 Tomos Williams, 8 Seb Davies, 7 Ellis Jenkins (c), 6 Aaron Wainwright, 5 Adam Beard, 4 Jake Ball, 3 Leon Brown, 2 Elliot Dee, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Rob Evans, 18 Tomas Francis, 19 Cory Hill, 20 Ross Moriarty, 21 Aled Davies, 22 Rhys Patchell, 23 Josh Adams;

Tonga

Tries: Fifita, Mafi e Veainu

Conversões: Takuluia (3)

Penais: Takulua (1)

15 Vunga Lilo, 14 Viliami Lolohea, 13 Alaska Taufa, 12 Siale Piutau (c), 11 Daniel Kilioni, 10 Kurt Morath, 9 Sonatane Takulua, 8 Sione Vailanu, 7 Fotu Lokotui, 6 Dan Faleafa, 5 Sitiveni Mafi, 4 Leva Fifita, 3 Ma’afu Fia, 2 Paula Ngauamo, 1 Siegfried Fisi’ihoi;

Suplentes: 16 Sefo Sakalia, 17 Latu Talakai, 18 Paea Fa’anunu, 19 Onehunga Havili, 20 Mike Faleafa, 21 Leon Fukofuka, 22 Kali Hala, 23 Atieli Pakalani;