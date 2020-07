Tempo de leitura: 1 minuto

Dois neozelandeses de peso campeões do mundo em 2015 estão de casas novas: Sonny Bill Williams e Julian Savea.

Sonny Bill volta à NRL

- Continua depois da publicidade -

Aos 34 anos, Sonny Bill Williams seguirá sua carreira no Rugby League (o rugby de 13 atletas). O jogador havia se tornado o atleta mais bem pago do mundo dos dois rugbys ao se transferir para o Toronto Wolfpack, time canadense da Super League inglesa (Rugby League). O Wolfpack, no entanto, desistiu da Super League em 2020 e Sonny Bill Williams confirmou seu retorno à Austrália, onde jogará pelo Sydney Roosters.

O neozelandês defendeu os Roosters em 2013 e 2014, sendo campeão da NRL em 2013. Com isso, Sonny Bill volta a ser um nome possível para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021.

Julian Savea de volta ao Super Rugby… Aotearoa

Aos 29′, o ponta Julian “The Bus” Savea retornou à Nova Zelândia. O jogador estava no Toulon, a França, e, com a pandemia, optou por voltar ao Hurricanes, juntando-se novamente ao seu irmão Ardie Savea. Julian Savea estará disponível já para a sequência do Super Rugby Aotearoa como substituto do lesionado Ben Lam.

Savea foi campeão do Super Rugby 2016 pelos Hurricanes.