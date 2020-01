A Copa do Mundo de Rugby League de 2021 terá o sorteio de seus grupos no próximo dia 16 de janeiro. Com a Seleção Brasileira Feminina ineditamente classificada, a expectativa é de saber que o Brasil enfrentará na fase de grupos.

Com sede na Inglaterra, a Copa do Mundo terá tanto torneio masculino, com 16 times, como feminino, com 8. Ainda haverá um torneio de League em cadeira de rodas, distinto do Rugby em Cadeira de Rodas paralímpico.

Os potes do sorteio foram revelados, com o Brasil ficando no último pote. Haverá transmissão ao vivo do sorteio pelo Twitter oficial da competição.

With one week to go until the RLWC2021 draw, here’s a reminder of the pots each team will be drawn from on the 16th. Keep your eyes on our Twitter for further announcements 👀 #RLWC2021Draw pic.twitter.com/Av7KGacgo0 — Rugby League World Cup 2021 (@RLWC2021) January 9, 2020

Feminino

Cabeças de chave: Inglaterra e Austrália

Pote 1: Nova Zelãndia e Papua Nova Guiné

Pote 2: Canadá e França

Pote 3: Ilhas Cook e BRASIL

Masculino

Cabeças de chave: Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Tonga

Pote 1: Fiji, Samoa, Papua Nova Guiné e Líbano

Pote 2: França, Gales, Escócia e Jamaica

Pote 3: Ilhas Cook, Irlanda, Itália e Grécia

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?