ARTIGO COM VÍDEO – Uma tradição centenária que perdeu seu espaço nos últimos 25 anos, mas que voltou com tudo neste ano. O “All Star Game” da Nova Zelândia, o duelo entre as seleções da Ilha do Norte e da Ilha do Sul foi criado em 1897 e jogado anualmente der 1902 até 1995, tendo sido jogado apenas em 2012 até ser neste ano resgatado com o intuito de oferecer um grande espetáculo após o encerramento do Super Rugby Aotearoa.

O jogo foi em Wellington, sem público, e não deixou nada a desejar, com emoção do começo ao fim e vitória da Ilha do Sul no apagar das luzes por 38 x 35.



O primeiro try foi da Ilha do Norte, jogando de preto, com Beauden Barrett chutando no in-goal para Rieko Ioane mergulhar. Porém, a resposta foi imediata para o Sul (jogando de branco), com try de Laulala no pick and go.

South virou o marcador com penal, mas aos 17′ o North se pôs em vantagem em bela ação de passes e apoio, com Clarke criando espaço e Perenara servindo de offload para McKenzie correr para o try.

Lá e cá, o South falou mais alto com seu pack aos 22′ com try de Codie Taylor em maul e, aos 30′, Jordie Barrett marcou novo try para o Sul finalizando na ponta após brilhante passe de Laulala. 17 x 14.

O segundo tempo começou com North voando para o try de Aaron Smith, após Sotutu criar espaço em arrancada na ponta. Porém, aos 57′, Clarke errou ao tentar manter uma bola viva e entregou contra-ataque para o try de Will Jordan, que devolvia a frente ao Sul.

O jogo continuou aberto e envolvente e, aos 62′, o Sul manteve a bola viva com fases e fases rápidas até o try de Lomax que parecia ser um passo decisivo do Sul rumo à vitória. Porém, a virada do Norte veio com tries Rieko Ioane, aos 67′, correndo para dar esperanças aos donos da casa, e Dixon, aos 72′, rompendo após fases rápidas para abrir 35 x 31 para o North.

Os minutos finais foram de absoluto drama, com o Sul mantendo a bola viva por mais de 4 minutos após o fim do tempo normal até, após lateral, o abertura reserva Josh Ioane desferiu um arriscado chute cruzado para Will Jordan ganhar a disputa aérea e marcar o try espetacular da vitória. South 38 x 35 North.

Esta foi a 27ª vitória da Ilha do Sul na história, contra 50 vitórias da Ilha do Norte e 4 empates.

Ilha do Norte 35 x 38 Ilha do Sul, em Wellington

Árbitro: Paul Williams

North

Tries: R Ioane (2), McKenzie, Smith e Dixon

Conversões: McKenzie (5)

15 Damian McKenzie, 14 Sevu Reece, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Caleb Clarke, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Hoskins Sotutu, 7 Ardie Savea, 6 Akira Ioane, 5 Tupou Vaa’i, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tuungafasi, 2 Asafo Aumua, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Ash Dixon, 17 Ayden Johnstone, 18 Angus Ta’avao, 19 Scott Scrafton, 20 Dalton Papalii, 21 Aaron Smith, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Mitchell Hunt;

South

Tries: Jordan (2), Laulala, J Barrett e Lomax

Conversões: J Barrett (5)

Penais: J Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Will Jordan, 13 Brayden Ennor, 12 Jack Goodhue, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Brad Weber, 8 Tom Sanders, 7 Tom Christie, 6 Shannon Frizell, 5 Mitchell Dunshea, 4 Samuel Whitelock (c), 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 George Bower, 18 Tyrel Lomax, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Dillon Hunt, 21 Finlay Christie, 22 Josh Ioane, 23 Leicester Faingaanuku;