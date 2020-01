View this post on Instagram

O Bandeirantes R.C. compartilha com seus atletas, associados e fãs algumas informações referentes à temporada 2020. Neste ano o clube não conseguirá reunir condições de manter ativo o Programa de Rugby XV Masculino Adulto. Como todos sabem, existem vários requisitos necessários pra se manter uma categoria principal competitiva, e essas condições não se apresentam no momento. Então haverá uma pausa em 2020 enquanto o clube trabalhará em uma reestruturação visando um retorno no futuro. Os atletas interessados em permanecer ativos estão convidados a participar e terão as portas abertas, assim como todos que desejarem contribuir com essa reestruturação também fora de campo. As categorias de base serão priorizadas neste ano, com melhoras no Programa de Rugby Infantil M8-M14 e o início de um Programa de Rugby Juvenil M16-M19 encabeçado pelo Valter Sugarava – Japinha – como treinador. Haverá foco total em formar novas gerações de Bandeirantinos que se identifiquem com o clube e os valores que o norteiam desde a sua fundação. O Programa de Rugby Feminino terá um trabalho de continuidade visando se manter no patamar atingido nos anos anteriores, disputando com chances reais os principais títulos de 7’s. Haverá ainda um trabalho de desenvolvimento de um time de XV, categoria que está se desenvolvendo em SP e onde o Band tem o objetivo de se tornar protagonista. As atividades de campo deixam a área pertencente à Atlética XI de Agosto e passam a acontecer no Clube Esportivo Tietê. Em março, conforme determina o estatuto, serão realizadas eleições para composição dos novos quadros estatutários – Diretoria Gestora, Diretoria Esportiva, Diretoria Financeira, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal. Aos que desejam evoluir e contribuir com os desafios presentes e futuros, podem contatar o clube através dos canais oficiais. Deixe sua mensagem!