O SPAC está de volta à elite do sevens feminino nacional. Neste domingo, o clube decano conquistou em casa, durante o Lions 7s, a última etapa da 2a divisão do Super Sevens.

Confirmando seu favoritismo, o SPAC fez sua parte batendo as Leoas na semifinal do torneio, em resultado que já assegurava as azuis na primeira divisão. Porém, jogando em casa, o SPAC queria mais e venceu o Rio na grande final, com direito a 3 tries de Paulinha Ishibashi.

Super Sevens Feminino – 2ª divisão – 3ª etapa (Final)

Dias 07 e 08/12/2019

Grupo A: SPAC, Goianos, USP e SP Barbarians

Grupo B: Leoas, Rio Rugby, URA e Pasteur

Local: SPAC – São Paulo, SP

Sábado

08h00 – Leoas 19 x 12 URA

08h20 – SPAC 38 x 00 SP Barbarians

10h30 – Rio 24 x 12 Pasteur

10h50 – Goianos 19 x 00 USP

11h50 – Leoas 43 x 00 Pasteur

12h10 – Rio 38 x 00 URA

12h30 – SPAC 22 x 00 USP

12h50 – Goianos 32 x 12 SP Barbarians

15h40 – Leoas 12 x 24 Rio

15h40 – SPAC 29 x 05 Goianos

16h00 – USP 48 x 00 SP Barbarians

16h20 – Pasteur 21 x 07 URA

Domingo

08h00 – SPAC 52 x 07 URA – Quartas de final

08h20 – Rio 47 x 00 Barbarians – Quartas de final

08h40 – Leoas 05 x 17 USP – Quartas de final

09h00 – Goianos 15 x 00 Pasteur – Quartas de final

11h20 – Semifinal 5º lugar – Pasteur 42 x 00 Barbarians

11h20 – Semifinal – SPAC 29 x 07 Leoas

11h40 – Semifinal 5º lugar – USP 19 x 14 URA

11h40 – Semifinal – Rio 17 x 05 Goianos

13h40 – 7º lugar – Barbarians 07 x 22 URA

14h00 – 5º lugar – Pasteur 20 x 26 USP

15h00 – 3º lugar – Goianos 12 x 24 Leoas

16h40 – FINAL – SPAC 22 x 07 Rio