Neste fim de semana, São José dos Campos foi o palco para a 2ª (penúltima) etapa da nova 2ª divisão do Super Sevens Feminino e o SPAC, vencedor já da primeira etapa, faturou novo título para disparar na liderança.

As paulistanas começaram a campanha tropeçando com derrota para o convidado Jacareí, que não havia disputa a primeira etapa. As jacareienses foram o destaque do primeiro dia, terminando o Grupo A na primeira colocação, com o SPAC em segundo, tendo se recuperado com suada vitória sobre a USP e triunfo para cima do Goianos.

No Grupo B, as favoritas Leoas também sofreram, sendo derrotadas pelo ascendente Rio Rugby. As cariocas ficaram no primeiro lugar, com as Leoas em segundo na chave, na frente de União Rugby Alphaville e do convidado Pasteur.

O torneio mudou de cara no domingo, com o crescimento de SPAC e Leoas. Após as favoritas passarem pelas quartas de final, as semis opuseram SPAC e Rio, com as decanas vencendo com contundência: 29 x 00, fazendo valer a experiência de um time que conta com atletas do calibre de Paulinha Ishibashi, Mari Ramalho e Angélica “Binha” Gevaerd, todas com história nas Yaras. Do outro lado, as Leoas se ergueram derrotando o Jacareí por duros 12 x 00.

Na final, as duas equipes que estiveram na elite nacional, SPAC e Leoas, duelaram e o SPAC conquistou crucial vitória na luta pela promoção, fazendo 20 x 00 para impor ao time de Paraisópolis o segundo vice em etapas da segundona.

A última etapa será o SPAC Lions, nos dias 7 e 8 de dezembro, em São Paulo.

Super Sevens – 2ª divisão – 2ª etapa

Sábado

Grupo A:

SPAC 12 x 19 Jacarei

Goianos 22 x 14 USP

SPAC 19 x 15 USP

Goianos 10 x 24 Jacareí

SPAC 24 x 05 Goianos

USP 12 x 15 Jacareí

Grupo B:

Leoas 36 x 00 Pasteur

Rio 26 x 00 URA

Leoas 19 x 12 URA

Rio 26 x 00 Pasteur

Leoas 00 x 24 Rio

URA 07 x 25 Pasteur

Domingo

09h00 – Jacareí 28 x 00 URA – Quartas de final

09h20 – Rio 17 x 05 USP – Quartas de final

09h40 – SPAC 34 x 00 Pasteur – Quartas de final

10h00 – Leoas 31 x 00 Goianos – Quartas de final

10h40 – USP 20 x 15 Pasteur – Semifinal de 5º lugar

11h00 – URA 12 x 24 Goianos – Semifinal de 5º lugar

11h20 – Rio 00 x 29 SPAC – Semifinal

11h40 – Jacareí 00 x 12 Leoas – Semifinal

12h20 – Pasteur 12 x 00 URA – Decisão de 7º lugar

12h40 – Goianos 12 x 07 USP – Decisão de 5º lugar

13h00 – Jacareí 22 x 21 Rio – Decisão de 3º lugar

13h20 – SPAC 20 x 00 Leoas – FINAL