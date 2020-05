As reprises de grandes jogos do rugby brasileiro seguem, chegando agora ao SporTV. Nesse sábado, dia 30, serão 3 exibições do histórico jogo de 2018.

Enquanto isso, a ESPN continua com VTs do Rugby Championship e finais do Super Rugby.

*Horários de Brasília

- Continua depois da publicidade -

Sábado, dia 30/05 – 01h00 – Brasil x Maori All Blacks 2018 – SporTV

Sábado, dia 30/05 -09h00 – Brasil x Maori All Blacks 2018 – SporTV2

Sábado, dia 30/05 -12h30 – The Rugby Championship 2019: Austrália x Nova Zelândia – ESPN2

Sábado, dia 30/05 -16h00 – Brasil x Maori All Blacks 2018 – SporTV3

Domingo, dia 31/05 – 11h00 – The Rugby Championship 2019: Argentina x África do Sul – ESPN2

Segunda, dia 01/06 – 12h30 – Super Rugby – Final de 2018: Crusaders (Nova Zelândia) x Lions (África do Sul) – ESPN2

Terça, dia 02/06 – 12h30 – Super Rugby – Final de 2019: Crusaders (Nova Zelândia) x Jaguares (Argentina) – ESPN2