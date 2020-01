Foram revelados os finalistas dos prêmios do Laureus 2020, o “Oscar do Esporte”, que premiará os melhores de 2019. A festa de premiação será em Berlim, na Alemanha, no dia 17 de fevereiro, e o rugby estará representado em 3 categorias.

O abertura australiano Christian Leali’ifano concorre ao prêmio de retorno do ano, após ter batalhado contra a leucemia e ter retornado ao rugby de alto nível, disputando a Copa do Mundo pela Austrália.

Já a seleção do Japão (os Brabe Blossoms) concorre ao prêmio da categoria de revelação do ano, depois de brilhante campanha na Copa do Mundo.

Porém, o maior destaque é a seleção da África do Sul, os Springboks, campeões do mundo em 2019, que concorrem ao prêmio prestigiado de “Time do Ano”. Concorrem ao prêmio coletivo mais importante:

- Continua depois da publicidade -

Seleção Masculina de Rugby da África do Sul (Springboks, campeões mundiais);

Seleção Masculina de Basquete da Espanha (campeã mundial);

Seleção Feminina de Futebol dos Estados Unidos (campeã mundial);

Toronto Raptors (equipe canadense de basquete, campeã da NBA);

Liverpool FC (equipe inglesa de futebol, campeã europeia e mundial);

Mercedes F1 Team (escuderia da Mercedes de Fórmula 1);

Os Springboks venceram uma vez já o Laureus, em 2008, por conta do título mundial de 2007. O título da Copa do Mundo de Rugby também fez vencedores do Laureus a Inglaterra em 2004 e a Nova Zelândia (All Blacks) em 2016. O Laureus foi criado em 2000.

Clique aqui para conferir todos os finalistas de todas as categorias.