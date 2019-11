Nessa segunda-feira, dia 4, às 11h, teremos a última edição do Mesa Oval especial de Copa do Mundo. Logicamente, o assunto é a grande final do Mundial e o título da África do Sul. Para o debate, convidamos um sul-africano ilustre do rugby brasileiro: Jaco Botha, atleta da Poli!

Conecte-se conosco às 11h em nosso Facebook e na Central 3. Obrigado Japão por um lindo Mundial!