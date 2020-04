O World Rugby voltará a exibir grandes jogos históricos no Facebook e no YouTube.

Nessa sexta, a atração é do XV feminino, com a grande final da Copa do Mundo de 2014 entre Inglaterra e Canadá. Já o sábado terá o épico encontro entre África do Sul e Nova Zelândia pela final do Mundial masculino de 1995. Ponha na agenda!

*Horários de Brasília

Dia 24 – Inglaterra x Canadá – Final da Copa do Mundo de 2014 (Feminino)

Dia 25 – África do Sul x Nova Zelândia – Final da Copa do Mundo de 1995 (Masculino)

Dia 26 – Escócia x Samoa – 1ª fase da Copa do Mundo de 2015 (Masculino)