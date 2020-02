A noite do último domingo foi de celebração no mundo do esporte, com a entrega do Prêmio Laureus, o “Oscar do Esporte”.

Pela quarta vez na história, em 21 edições do Laureus, o rugby produziu o vencedor da categoria de melhor equipe esportiva do ano. Foram os Springboks (a seleção sul-africana), campeões do mundo em 2020, que conquistaram o prêmio pela segunda vez, depois de vencerem também em 2008. Com isso, a África do Sul se igualou com a seleção de futebol da França como a única bicampeã da categoria na história. O capitão Siya Kolisi (primeiro capitão negro da história do país) recebeu o prêmio em nome da equipe.

"To see the joy in kids faces back at home is exactly what we wanted to achieve and we hope it doesn't end here." "The Mandela spirit is always around." Inspirational @Springboks captain @SiyaKolisi_Bear 🇿🇦#Laureus20 #SportUnitesUs 🎥 Laureus Live: https://t.co/C2zTQ6Xvxq pic.twitter.com/J1ly9JKbu2 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

O rugby ainda concorria com o australiano Christian Leali’ifano na categoria de atleta superação, mas o abertura dos Wallabies não ficou com o prêmio.