ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Japonês está só esquentando e jogos interessantes aconteceram nesse fim de semanan na Top League.

O príncipe Chichibu recebeu mais de 13 mil pessoas no jogo da rodada entre Panasonic Wild Knights versus Yamaha Júbilo. Akihito Yamada mostrou mais uma vez por que é um dos destaques na ponta. Após o vacilo no ataque do Yamaha, Yamasawa fez belo domínio pelos pés e deixou Yamada habilitado para marcar o primeiro try do jogo para os cavaleiros selvagens.

Aos 24 minutos da primeira etapa a fatura já estava liquidada quando Sam Wykes tramou com Yamada o segundo try da partida, após falha de cobertura por Ayumu Goromaru. A outra metade do duelo teve o placar de 15 a 0 inalterado, sendo este o final. No dia 23 de outubro de 2010, no mesmo estádio, foi a última vez que o azuis de Shizuoka perderam sem marcar nenhum ponto, nesta ocasião sucumbiram ante o Suntory Sungoliath por 72 a 0.

O Toyota Verblitz rivalizou com os Steelers no duelo de chutes entre Lionel Cronje e Dan Carter. O placar de 26 a 26 poderia ter sido diferente caso Cronje tivesse acertado a última conversão do jogo. Com apenas duas partidas, Carter agora soma 37 pontos e tem o melhor aproveitamento da liga, o terceiro no ranking geral. O empate teve sabor de vitória para os Verblitz que agora estão na liderança da conferência vermelha.

Os Steelers saíram da zona de classificação. Os vermelhos de Kobe deram lugar aos Shining Arcs, que bateram os Red Dolphins por 45 a 28. Os Arcs marcaram sete tries com Gates e Shokei Kin, duas vezes, Kai Ishii, Isaac Ross e Leilua Murphy.

O derby entre Black Rams e Canon Eagles mostrou que o elenco encorpado das águias não funcionou. Os Rams venceram por 21 a 17 e, apesar do placar que ficou encostado durante todo o certame, a derrota colocou os Eagles distantes da zona de classificação.

O Kubota Spears encostou no G-4 após vencer o Honda Heat por 31 a 29. A partida transbordou emoções, já que até aos 40 do segundo tempo a vitória era do Heat. A torcida presente no City Light Stadium testemunhou o try de Gerhard van den Heever que ele mesmo converteu no último lance do jogo, a partida terminou como um clima festivo de título.

O Suntory Sungoliath precisou apenas de apenas 25 minutos para marcar mais de 30 pontos na vitória por 47 a 31. A vítima foi a equipe do NEC Green Rockets que apesar de anotar cinco tries, reagiu tardiamente as investidas amarelas, quando o certame já estava precocemente definido. A situação está complicada para os verdes, já que amarga a vice lanterna da conferência vermelha.

A rodada encerrou com Blues de Munakata versus Toyota Shuttles. Depois de um placar equilibrado na primeira etapa em que os Shuttles levaram 12 a 10 para o vestiário, no segundo tempo eles deslancharam e aplicaram 32 a 15, deixando a equipe de Andrew Everingham na lanterna da conferência vermelha, sem vitórias.

A rodada teve média de 5032,63 torcedores por jogo. Os Arcs inauguraram o cartão vermelho nesta temporada, com Shane Gates. Na próxima semana teremos apenas um jogo. Os Steelers enfrentam os Blues de Munakata em partida adiada da segunda jornada.

Escrito por: Leandro Vieira

Top League – Campeonato Japonês 2018

Shining Arcs 45 x 28 Red Dolphins

Blues 15 x 32 Shuttles

Sungoliath 47 x 31 Green Rockets

Verblitz 26 x 26 Steelers

Black Rams 21 x 17 Eagles

Heat 29 x 31 Spears

Brave Lupus 29 x 14 Red Sparks

Wild Knights 15 x 00 Jubilo

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Toyota Verblitz Toyota 4 13 NTT Shining Arcs Chiba 4 12 Suntory Sungoliath Tóquio 4 12 Toyota Industries Shuttles Nagoya 4 12 Kobelco Steelers Kobe 3 10 Hino Red Dolphins Tóquio 4 6 NEC Green Rockets Chiba 4 5 Munakata Sanix Blues Munakata 3 0 Grupo B Panasonic Wild Knights Gunma 4 17 Yamaha Jubilo Shizuoka 4 14 Ricoh Black Rams Tóquio 4 14 Toshiba Brave Lupus Tóquio 4 11 Kubota Spears Chiba 4 10 Canon Eagles Tóquio 4 7 Honda Heat Suzuka 4 4 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 4 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 4 primeiros colocados de cada grupo vão às quartas de final;