ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby chegou à sua terceira rodada com somente dois times invictos: Stormers (África do Sul) e Chiefs (Nova Zelândia). Logo atrás, os Jaguares (Argentina) têm a terceira melhor campanha, após uma vitória espetacular no último sábado. Todas as reprises estão disponíveis no Watch ESPN.

Os Stormers (vestidos de Thor) celebraram a co-liderança ao vencerem fora de casa os Lions (vestidos de Homem Aranha), em clássico das duas maiores cidades da África do Sul (Joanesburgo, dos Lions, e Cidade do Cabo, dos Stormers). Foi um jogaço de 33 x 30, que teve Dan Kriel virando o placar para os Lions com try aos 73′, após lindo offload do jovem Manuel Rass, e o centro Ruhan Nel marcando já com o tempo esgotado o try da vitória dos Stormers, recebendo offload de Sergeal Pietersen.



A melhor campanha mesmo, no entanto, é dos Chiefs, por conta do saldo de pontos. Os neozelandeses foram ao Japão e atropelaram os Sunwolves em Tóquio por 43 x 17, com Damian Mackenzie fazendo um jogaço.



A terceira melhor campanha é dos Jaguares argentinos, que viveram uma montanha russa em Buenos Aires diante dos australianos do Reds, que chegaram a abrir vantagem de 24 x 07, mas sofreram a virada no segundo tempo. Os argentinos fizeram 40 minutos finais perfeitos, com o hooker e novo capitão Montoya marcando hat-trick (3 tries), em show de mauls, e Boffell, Socino e Cubelli cruzando o in-goal para selarem a vitória por 43 x 27.



O atual campeão Crusaders vem logo na sequência da classificação após vencer fora de casa o clássico nacional neozelandês contra os Blues, em Auckland, por incontestáveis 25 x 08. Bridge, Mo’unga e Goodhue (recebendo offload de Mo’unga) cravaram os tries do triunfo rubronegro. em jogo que os Blues tiveram mais posse de bola e ganharam o dobro de metros, mas não foram eficientes como os ‘Saders.



Os outros dois times da Nova Zelândia também venceram na rodada. Jogando na Austrália contra o melhor time do país vizinho, o Highlanders derrotou o Brumbies por dramáticos 23 x 22, com Teariki Ben-Nicholas marcando o try da virada neozelandesa aos 84′, após os Highlanders conseguirem manter a bola viva após a sirene final. O jogo foi fraco, com menos de 200 metros corridos por time.



Já os Hurricanes emplacaram a segunda vitória seguida ao derrotarem em casa os sul-africanos do Sharks, que vinham bem no certame. Foi jogo bom de 38 x 22, com a linha dos ‘Canes brilhando com tries de Ben Lam (2 vezes), Goosen e Laumape, além do try final de Dane Coles. Destaque ainda para o try de longa corrida de Tambwe para os Sharks.



Por fim, no dérbi australiano da rodada, os Rebels venceram em Melbourne os Waratahs, condenando o time de Sydney à lanterna da competição. 24 x 10, com Koroibete cruzando o in-goal no começo do jogo e Kellaway marcando 2 tries decisivos nos instantes finais do jogo.



Os Bulls folgaram na rodada e estão na lanterna ao lado dos Waratahs.

- Continua depois da publicidade -

Super Rugby – Liga do Hemisfério Sul

Blues 08 x 25 Crusaders

Rebels 24 x 10 Waratahs

Sunwolves 17 x 43 Chiefs

Hurricanes 38 x 22 Sharks

Brumbies 22 x 23 Highlanders

Lions 30 x 33 Stormers

Jaguares 43 x 27 Reds

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 3 13 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 3 13 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 3 9 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 3 10 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 3 9 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 3 8 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 3 8 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 3 5 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 3 5 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 3 4 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 2 4 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 2 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 3 2 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 2 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;