A Sudamerica Rugby, a confederação sul-americana, anunciou a formação de seu primeiro plantel feminino de arbitragem, com 12 árbitras do continente sendo escolhidas para fazerem parte do grupo. O objetivo será a capacitação contínua através de reuniões periódicas e com a coordenação da árbitra espanhola Alhambra Nievas, eleita a destaque do mundo em 2016 – e árbitra da final olímpica no Rio.

O grupo conta com 4 brasileiras: Natasha Olsen, Chris Futuro, Gabriela Graf e Amanda Macedônio.

Grupo feminino de arbitragem:

Nerea Livoni (Argentina)

Nadia Ferenz (Argentina)

Brenda Camacho (Argentina)

Amanda Macedônio (Brasil)

Gabriela Graf (Brasil)

Natasha Olsen (Brasil)

Cristina Futuro (Brasil)

Pierina Laguna (Chile)

Paola Bolvaran (Chile)

Laura García (Colômbia)

Dalia Pereira (Paraguai)

Camila Cabrera (Uruguai)