Com participação brasileira de Rafaela Turola e Lariane Pruner, a Sudámerica Rugby lançou na sexta-feira a primeira Academia de Treinadores, com representantes dos quinze membros que fazem parte da Sudámerica Rugby.

Liderados por Martín Bassino e Daniel Hourcade, Gerente Regional de Treinamento e Alto Desempenho, respectivamente, estão programadas treze sessões até o final do ano, de forma de conferências virtuais, tocando temas diferentes que fazem parte da construção e desenvolvimento das equipes.

O grupo pretende formar mais treinadoras para desempenhar um papel de rendimento. O interesse vai além da manutenção do alto nível do sevens: o XV feminino começa a tomar forma na região, e a Colômbia será a representante da SAR no caminho para a qualificação para a Copa do Mundo de Rugby 2021, a ser realizada na Nova Zelândia.