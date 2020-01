A Sudamerica Rugby (Confederação Sul-Americana) apresentou hoje o calendário 2020 de seleções da América do Sul, destacando os eventos de cada mês (mas sem publicar os dias de cada um).

Cinco surpresas foram reveladas:

O Sul-Americano Feminino de Rugby XV não terá a Argentina. Apenas Brasil e Colômbia se enfrentarão;

Não haverá disputas do Sul-Americano Masculino de Rugby XV. A competição nascida em 1951 parece que não terá continuidade;

O calendário também não conta com as divisões inferiores do Sul-Americano. Colômbia e Paraguai disputarão o Americas Rugby Challenge, mas Peru, Venezuela e as seleções centro-americanas (Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador e Honduras), que já não tiveram competições em 2019, seguirão sem torneio, a menos que alguma delas seja convidada ao Americas Rugby Challenge;

Foi incluído para o mês de outubro o Americas Pacific Challenge. O torneio não foi realizado em 2019 e ainda não teve seus participantes revelados. Trata-se de um torneio disputado em 2018 envolvendo seleções de desenvolvimento dos países da Oceania e das Américas;

Em outubro será realizado o novo Sul-Americano Masculino de Sevens. O Sul-Americano Feminino, já era sabido, foi transformado em circuito de 3 etapas;

Foram ainda revelados os meses de torneios juvenis, com o Sul-Americano Feminino M18 de Sevens incluído. A competição deveria ter ocorrido em 2019, mas a crise no Chile obrigou o cancelamento das disputas. As datas do Americas Rugby Championship e do Americas Rugby Challenge já eram conhecidas.

Calendário 2020