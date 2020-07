Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Em entrevista ao site argentino A Pleno Rugby, o presidente da Sudamerica Rugby, Sebastián Piñeyrua, voltou a apresentar um tom mais conciliador com os norte-americanos, mantendo a posição declarada no começo do ano de querer uma aproximação entre a SLAR (a liga sul-americana) e a MLR (a liga norte-americana). Confira.