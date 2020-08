Tempo de leitura: 2 minutos

A Sudamérica Rugby anunciou nesta quinta-feira (13) que depois de buscas regionais, processos de análises e entrevistas, realizou a contratação de Bárbara Pichot para o novo cargo de Coordenadora de Rugby Feminino da entidade. A iniciativa é em razão do sólido crescimento do rugby feminino na região com a participação de 16 países com seleções envolvidas.

Nascida na Argentina, Bárbara vem de uma família conhecida do rugby em seu país. Ela irá trabalhar tanto em seu país natal quanto em outros países da região, contribuindo para o crescimento e expansão do esporte no continente.

“É um prazer enorme poder ter a Bárbara conosco no staff da Sudamérica rugby e confiamos que, com ela, poderemos alcançar um crescimento ainda maior para as mulheres, além do desenvolvimento do rugby feminino”, disse Santiago Ramallo, gerente de serviços da World Rugby para América do Sul.

Bárbara se soma em período integral ao staff da entidade que vem trabalhando para o crescimento do esporte na região em diversos setores como: Alto Rendimento, educação, desenvolvimento, comunicação e outros.

“É de enorme importância essa iniciativa dentro de nosso Plano Feminino 2017-2025 de que na região a Sudamérica Rugby amplie seu número de pessoas para trabalhar no crescimento do rugby feminino”, disse Katie Sadler, gerente de Rugby Feminino da World Rugby.

Bárbara Pichot também falou sobre sua nomeação. Ela começará na função na próxima segunda-feira (17).

“É um grande orgulho poder acompanhar o crescimento do rugby feminino na região. Estou convencida de que com esforço de todos poderemos seguir dando passos que já estão sendo dados para esse objetivo. Sei que com o apoio de todas as uniões e federações nacionais e a liderança da World Rugby, nosso objetivo será alcançado com sucesso”, disse.

Texto: Sudamérica Rugby