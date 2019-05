ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Sul-Americano teve outros dois jogos neste sábado além da vitória do Uruguai XV sobre o Brasil. A Argentina manteve a liderança da competição vencendo bem o Chile por 55 x 03, enquanto a Colômbia largou o Paraguai na lanterna ao vencer por incríveis 43 x 13, na maior vitória até hoje dos Tucanos sobre os Jacarés.

Argentina no topo, como esperado

Sem qualquer problema, a Argentina XV passou pelo Chile por 55 x 03, em jogo que, na verdade, é para os chilenos saírem com sentimento positivo, pois o placar foi mais de 30 pontos menor que o jogo entre os dois times pelo Americas Rugby Championship em março.

Os argentinos triunfaram com com 9 tries, 5 no primeiro tempo e 4 no segundo tempo. O fullback Albornoz e o ponta Montero marcaram 2 vezes na primeira etapa cada um, com um penal try completando o marcador. No segundo tempo, Montero completou seu hat-trick, enquanto o asa Sbrocco, o pilar Corvalán e o centro Cubilla marcaram os seus.

Na rodada final, a Argentina XV buscará sacramentar o título visitando o Brasil, em Belo Horizonte.

55 03

Argentina XV 55 x 03 Chile, em Tucumán

Árbitro: Santiago Altobelli (Argentina)

Colômbia é a 5ª força: e agora, Paraguai?

Em Medellín, a Colômbia provou que é hoje a quinta força da América do Sul ao atropelar o Paraguai por 43 x 13. Os colombianos haviam quebrado o tabu história com uma vitória no ano passado sobre o Paraguai (44 x 29), que lhe rendeu o título do Americas Rugby Challenge, a 2ª divisão das Américas. Mas, desta vez, o tamanho da vitória foi notável, para a festa dos Tucanos.

O primeiro tempo foi parelho, com o Paraguai mantendo o duelo equilibrado para levar o jogo ao intervalo em apenas 12 x 06 para os donos da casa, com o centro Juan Metaute marcando os dois tries colombiano. Mas na segunda etapa o domínio foi impressionante, com os Tucanos voando para mais 4 tries, com Urrutia, Navarro, Diosa e Ceballos, enquanto Aguero fez o único try dos Yacarés.

43 13

Colômbia 43 x 13 Paraguai, em Medellín

Árbitro: Santiago Romero (Uruguai)





Seleção Apelido P J V E D 4+ 7- PP PC SP Argentina XV Argentina XV 10 2 2 0 0 2 0 134 6 128 Uruguai XV Uruguai XV 8 2 2 0 0 0 0 77 51 26 Brasil Tupis 5 2 1 0 1 1 0 85 48 37 Colômbia Tucanes 5 2 1 0 1 1 0 46 92 -46 Chile Cóndores 1 2 0 0 2 0 1 35 94 -59 Paraguai Yakarés 0 2 0 0 2 0 0 23 109 -86

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos