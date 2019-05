Como parte do plano de desenvolvimento do Rugby XV feminino no Brasil, elaborado pela Confederação Brasileira de Rugby, a CBRu anuncia as datas dos primeiros treinos abertos de rugby XV para mulheres, de qualquer idade e localidade, nas academias do Sistema de Alto Rendimento. A iniciativa se concretiza após confirmação, por parte da Sudamérica Rugby, da criação de uma vaga para a América do Sul no torneio classificatório para a próxima Copa do Mundo de 2021, na Nova Zelândia,

O primeiro treino será em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, neste sábado, 18 de maio, no estádio da Montanha (Av. Osvaldo Aranha, 565 – Juventude da Enologia), das 9h às 16h. Em Santa Catarina, está programado para ocorrer no dia 25 de maio, em Florianópolis, das 10 às 17h, no campo da Tapera (Rua José Olímpio, 1069). Já em São Paulo, o treino aberto será no dia 1º de junho no NAR (Av. Pe. José Maria, 555, Santo Amaro), das 10h às 15h. Na academia de São José dos Campos, o dia e horário ainda serão confirmados. E, dando continuidade aos treinos, as próximas datas de todas as academias serão anunciadas em breve. As atletas que tiverem dúvidas, podem entrar em contato por email (novostalentos@brasilrugby.com.br).

O torneio qualificatório regional para a Copa do Mundo Feminina de XV será realizado em março de 2020. A equipe vencedora vai enfrentar o segundo colocado do torneio regional do continente africano, e o ganhador deste encontro será uma das quatro equipes que participarão da repescagem global que definirá a última das 12 equipes do Mundial.

Texto: Brasil Rugby