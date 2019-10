O Super 13 viveu sua rodada final da fase de grupos neste sábado, definindo os confrontos de quartas de final. O São José conseguiu dura vitória no Clássico Caipira sobre o Jacareí, 19 x 12, e assegurou o primeiro lugar do Grupo A, jogando os Jacarés para o quarto posto. Já a Poli conquistou a segunda posição atropelando o Tornados, ao fazer 120 x 10 no Tornados, deixando o Pasteur em terceiro. Por sua vez, o Band Saracens derrotou por 27 x 10 e rebaixou o SPAC, assegurando de quebra classificação à repescagem pelas quartas de final.

O Band enfrentará na repescagem o Serra Gaúcha, que acabou o Grupo B em quarto após ser atropelado em clássico regional pelo Farrapos, 78 x 05. O Farrapos ficou em primeiro lugar, com o Curitiba terminando em segundo ao vencer e condenar o Charrua à lanterna, 30 x 05. Com isso, o Charrua aguarda a confirmação do título do Joaca na Taça Tupi para jogar repescagem contra o rebaixamento. Por fim, o Desterro venceu o Pé Vermelho, 69 x 00, e ficou com o terceiro lugar, isto é, tendo vaga direta nas quartas.

Com isso, os confrontos de quartas de final serão: São José contra o vencedor da repescagem (Band ou Serra Gaúcha), Farrapos versus Jacareí, Poli contra Desterro e Curitiba versus Pasteur.

SPAC lamenta rebaixamento e Band segue vivo

O SPAC recebeu o Band Saracens para um clássico paulista que definia o rebaixamento, com ambos ameaçados. A vida do SPAC era a mais complicada, pois o clube decano precisava vencer com ponto bônus e acabou, na verdade, derrotado por 27 x 19, em resultado que ainda rendeu ao Band o 5º lugar, isto é, vaga na repescagem para as quartas de final.

Laurent, um dos grandes nomes bandeirantinos, abriu o placar com o primeiro penal, mas foi do SPAC o primeiro try do dia, aos 12′, com Pecin. O Band cresceu e aos 25′ encontrou seu try com Paganini, seu outro Tupi, abrindo 10 x 07.

Na segunda etapa, Paganini marcou mais um try crucial logo no começo, com Cleaver dando a resposta imediata e na mesma moeda para o SPAC, ainda sonhando com a salvação. Aos 62′, o veterano Bolinha cruzou o in-goal, virando o placar e deixando o SPAC um try de rebaixar o Band. No entanto, os visitantes cresceram na reta final e assumiram a frente do placar com try de Diogo aos 68′, seguido por um último penal de Laurent que selou o triunfo em 27 x 19.

Classificação para Desterro, repescagem para Serra Gaúcha

O Band enfrentará fora de casa na repescagem o Serra Gaúcha, que acabou o Grupo B em quarto lugar, derrotado em clássico regional pelo Farrapos por implacáveis 78 x 05. O Farrapos provou mais uma vez sua superioridade contra oposição gaúcha e selou a primeira colocação da chave.

Não houve margens para o time de Caxias do Sul, com 4 tries só no primeiro tempo para a esquadra de Bento Gonçalves, com Rockenbach, Angelo, Pelado e Teco, enquanto Dysiuta correu para o try isolado do Serra Gaúcha: 24 x 05. Depois, o segundo tempo foi pura dominação alviverde, com tries de Teco mais duas vezes (hat-trick), Civardi, Coghetto, Duda duas vezes, Civardi novamente e Pardal.

Com a derrota, o Serra Gaúcha acabou ultrapassado pelo Desterro, que cumpriu com sua missão vencendo o Pé Vermelho por 69 x 00. No primeiro tempo foram 26 x 00, com tries de Panta, Isma, Rodox e Café, mesmo com o Desterro tendo Gringo recebendo cartão amarelo. Matheus duas vezes, Texugo, Rodox mais 2 vezes (hat-trick), Rossi e Zé cruzaram o in-goal na segunda etapa.

Curitiba e Poli celebram mando nas quartas

O Farrapos já tinham o mando de jogo assegurado nas quartas de final, mas os outros três mandantes ainda estavam em aberto.

O Curitiba fez sua parte e derrotou o Charrua em Porto Alegre, em jogo muito físico que ainda condenou os gaúchos à última posição do grupo – e provavelmente a uma repescagem de sobrevivência contra o Joaca. 30 x 05 que começou com dois tries paranaenses não convertidos, com Endy e o oitavo Rodolfo, enquanto Ícaro marcou o try gaúcho, levando o jogo – todo baseado nos forwards – em 10 x 05 ao intervalo. A balança só pendeu a favor dos Touros no segundo tempo, com a defesa gaúcha se cansando – em um dia de extremo calor. Sessel mexeu no placar com 2 penais para os visitantes, com Rauth e Dom cruzando o in-goal para os tries decisivos.

A Poli, por sua vez, fez o maior placar do ano, colocando 120 x 10 sobre o Tornados em Indaiatuba. Só no primeiro tempo o placar chegou a 54 x 05, com tries politécnicos de Lucas Muller, Muso, Ivan (2 vezes), Ariel, Joco e Robert, enquanto Alcino marcou para os donos da casa. No segundo tempo, Alcino fez mais um para o Tornados, mas Bengaló, Maranhão (2 vezes), Jeff, Ivan (hat-trick!), Robert mais 2 vezes (também hat-trick), Lucas Muller de novo, Abud e Pompeo marcaram para a Poli.

São José vence o grande clássico da rodada

Por fim, no grande clássico da rodada foi o Clássico Caipira entre Jacareí e São José em Jacareí. A partida valia o mando de jogo nas quartas para os dois lados e entregou emoção até o fim, com um embate parelho.

O São José foi melhor na primeira etapa, criando espaços para dois tries, com o centro Felipe Sancery de o segunda linha Monstro. No entanto, os Jacarés arranjaram penais e levaram, com Leo Ilha perfeito para levar o duelo ao intervalo em 12 x 09 para o Sanja. Leo ainda abriu o segundo tempo empatando com o quarto penal e o Jacareí teve seus momentos de pressão em busca da virada. No entanto, o São José foi o time eficiente do dia e marcou o try da vitória aos 63′, com corrida de Daniel Sancery. O Jacareí pressionou, mas não conseguiu reverter os 19 x 12 a favor do rival.

A vitória rendeu ao Sanja a primeira colocação da chave, ao passo que o Jacareí terá o desafio mais complicado: a temida viagem a Bento Gonçalves para encarar o Farrapos.

Super 13 – Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV

10 27

Dia 12/10/2019 às 10h00 – SPAC 19 x 27 Band Saracens

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: SPAC – São Paulo, SP

10 120

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Tornados 10 x 120 Poli

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: Campo Municipal – Tornados, SP

05 30

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Charrua 05 x 30 Curitiba

Árbitro: Lucas Santos

Local: Hípica Porto-Alegrense – Porto Alegre, RS

69 00

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Desterro 69 x 00 Pé Vermelho

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

78 05

Dia 12/10/2019 às 15h00 – Farrapos 78 x 05 Serra Gaúcha

Árbitro: Guilherme Dalpizzolo

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

12 19

Dia 12/10/2019 às 15h30 – Jacareí 12 x 19 São José

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A São José São José dos Campos (SP) 25 6 5 0 1 4 1 355 70 285 Poli São Paulo (SP) 24 6 5 0 1 3 1 313 86 227 Pasteur São Paulo (SP) 21 6 4 0 2 4 1 327 108 219 Jacareí Jacareí (SP) 20 6 4 0 2 3 1 247 109 138 Band Saracens São Paulo (SP) 9 6 2 0 4 1 0 108 377 -269 Tornados Indaiatuba (SP) 6 6 1 0 5 2 0 120 462 -342 SPAC São Paulo (SP) 0 6 0 0 6 0 0 68 326 -258 Grupo B Farrapos Bento Gonçalves (RS) 23 5 5 0 0 3 0 214 49 165 Curitiba Curitiba (PR) 20 5 4 0 1 4 0 199 52 147 Desterro Florianópolis (SC) 14 5 3 0 2 2 0 151 102 49 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 11 5 2 0 3 2 1 81 165 -84 Pé Vermelho Londrina (PR) 5 5 1 0 4 1 0 64 264 -200 Charrua Porto Alegre (RS) 1 5 0 0 5 1 0 79 155 -76

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificados às quartas de final: 4 primeiros colocados do Grupo A e 3 primeiros colocados do Grupo B;

- Repescagem pela última vaga nas quartas; 5º colocado do Grupo A x 4º colocado do Grupo B;

- Repescagem contra o rebaixamento: 6º colocado do Grupo A (caso BH ou Rio Branco sejam campeões da Taça Tup) ou o 6º colocado do Grupo B (caso o Joaca seja campeão da Taça Tupi);

- Rebaixado: 7º colocado do Grupo A

Repescagem

Serra Gaúcha x Band Saracens, em Caxias do Sul

Quartas de final

ou

São José x Serra Gaúcha/Band Saracens, em São José dos Campos

Poli x Desterro, em São Paulo

Farrapos x Jacareí, em Bento Gonçalves

Curitiba x Pasteur, em Curitiba