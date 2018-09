ARTIGO COM VÍDEOS – O Grupo D do Super 16 foi definido nesse sábado em Porto Alegre com rodada dupla na Hípica, com a chuva e a lama marcando a jornada. O Desterro precisa apenas de uma simples vitória sobre o San Diego e atingiu seu objetivo no primeiro duelo, com um 62 x 12 que definiu a chave. Depois, o Farrapos selou sua primeira colocação de forma invicta, com a segunda melhor campanha da competição, fazendo 37 x 05 sobre o Charrua.

O Charrua enfrentará o SPAC em São Paulo na Repescagem que definirá o oponente do Farrapos nas quartas de final, ao passo que o Desterro encarará nas quartas o Curitiba.

Por sua vez, o San Diego aguarda o encerramento da Taça Tupi para saber seu destino: se Serra Gaúcha ou Joaca forem campeões da Taça Tupi, o San Diego será diretamente rebaixado. Caso isso não ocorra, o melhor entre Serra Gaúcha e Joaca enfrentará justamente o San Diego em Repescagem valendo uma vaga no Super 16 de 2019.

Desterro sela classificação

No primeiro embate do sábado na capital gaúcha, o San Diego não resistiu ao Desterro, que cumpriu com sua missão. 62 x 12, com 5 tries na primeira etapa e 6 no segundo tempo para os catarinenses.

A vitória começou com o centro Marcelo Arruda cruzando o in-goal, seguido de tries de Mariano, Matheus, Gui BC e Ige (no push over try) no primeiro tempo, encerrado em 29 x 07. Depois da volta da pausa, Vágner, Gui BC de novo, Marcelo Arruda outra vez, Café, Matheus novamente e a nova contratação Arun (inglês reforço do Desterro, após Ige quebrar a linha e entregar um lindo offload) fecharam a grande vitória do time de Floripa.

Farrapos mantém invencibilidade contra o Charrua

Já sem chances de classificação, o Charrua não conseguiu segurar o Farrapos, que manteve sua invencibilidade contra o time de Porto Alegre que dura desde 2007.

O Farrapos largou na frente com try de maul seguido de 2 penais, 13 x 00. O Charrua reduziu com seu try, com Fernando, fechando o primeiro tempo em parelhos 13 x 05 para o time de Bento Gonçalves. Porém, a segunda etapa foi toda dos alviverdes, que cruzaram o in-goal 4 vezes para fecharem a conta em 37 x 05.



Resultados

Dia 01/09/2018 às 13h00 – San Diego 12 x 62 Desterro

Árbitro: Ricardo Sant’Anna

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Charrua 05 x 37 Farrapos

Árbitro: Amanda Macedônio

Local: Hípica – Porto Alegre, RS