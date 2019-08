O Super 16 virou Super 13. Foi confirmado no programa Mesa Oval por Renato “Renatão” Occhionero, novo responsável por competições de clubes da CBRu, que o Campeonato Brasileiro de Rugby da 1a divisão será reduzido de 16 para 13 clubes por conta das desistências de 3 equipes: Templários, Guanabara e Niterói.

O novo modelo da competição, especificamente para 2019, terá 2 grupos: um grupo do Sudeste com 7 clubes (todos paulistas: Poli, Pasteur, São José, Jacareí, SPAC, Band Sarracens e Tornados) e um grupo do Sul com 6 clubes (os paranaenses Curtiba e Pé Vermelho, o catarinense Desterro e os gaúchos Farrapos, Charrua e Serra Gaúcha). Os jogos da 1a fase serão em turno único com os clubes paulistas fazendo 6 jogos cada, tendo pontapé inicial no dia 31 de agosto, e com os clubes do Sul fazendo 5 partidas, com início no dia 7 de setembro.

Alcançarão às quartas de final os 3 primeiros do Sul e os 4 primeiros do Sudeste, com ainda uma Repescagem entre o 4o do Sul e o 5o do Sudeste para decidir o 8o classificado às quartas. Todos os jogos do mata-mata será em jogos únicos e o regulamento ainda será divulgado para determinar os mandos dos jogos. A grande final está marcada para o dia 23 de novembro.

A tabela de jogos da primeira fase será em breve revelada, mas as datas dos jogos são as seguintes: 31/08 (SP), 07/09 (Sul e SP), 14/09 (Sul e SP), 21/09 (Sul e SP), 28/09 (SP), 05/10 (Sul e SP), 12/10

(Sul e SP), 19/10 (repescagem), 26/10 (quartas), 09/11 (semis) e 23/11 (finalTaç

Taça Tupi com 4 times

Até o momento a 2a divisão nacional tem 4 clubes confirmados: Rio Branco, Niterói, BH e Joaca. A competição, por ser mais curta, terá mais adiante seu formato confirmado.

Super 7s Feminino: definições só em setembro

Já o Super Sevens Feminino ainda não tem seu calendário. O torneio ainda depende de liberação de verba e só terá seu formato fechado na metade de setembro. A proposta ainda é de manter o circuito em 6 etapas, mas CBRu e clubes ainda cconversarão sobre o melhor formato diante do tempo curto.

Para 2020, a CBRu já sinalizou com a criação de um circuito feminino de 2a divisão.

Super 7s Masculino incerto

Já a competição máxima do sevens masculino ainda não foi debatida.