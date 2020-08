Tempo de leitura: 2 minutos

A Rugby Australia (a federação australiana) publicou oficialmente sua proposta de modelo de competição para 2021 em diante. A proposta inclui:

Liga Australiana ou Liga Trans-Tasmânica (Austrália + Nova Zelândia);

Liga Trans-Tasmânica (Austrália + Nova Zelândia); State of Union australiano;

Super 8: copa com os melhores de Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Japão e América do Sul;

Austrália deu 3 semanas para Nova Zelândia se decidir

A prioridade no momento para a Austrália é definir o futuro de suas franquias com o fim do Super Rugby. A Rugby Australia confirmou que trabalha com duas possibilidades:

Uma liga conjunta com a Nova Zelândia, com 10 times;

Uma liga nacional própria;

A entidade solicitou que os neozelandeses decidam sobre uma liga conjunta (a liga Trans-Tasmânica) em um prazo de 3 semanas. A Austrália quer a simples fusão do Super Rugby Aotearoa com o Super Rugby AU, isto é, uma competição com 5 times australianos e 5 neozelandeses. Hoje, os neozelandeses propõem que a Austrália tenha apenas entre 2 e 4 equipes.

Caso a Nova Zelândia não aceite uma liga com os 5 times australianos, a Rugby Australia formará uma liga própria, explorando possibilidades de envolver equipes da Ásia e Ilhas do Pacífico.

Super 8, uma “Champions Cup” para o lugar do Super Rugby

Para substituir o Super Rugby e garantir a sequência de jogos com sul-africanos, argentinos e japoneses, a Rugby Australia propôs a criação de um novo “Super 8”.

A competição envolveria os 2 primeiros colocados dos campeonatos de Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, além do campeão japonês e de um time sul-americano. Caso Austrália e Nova Zelândia cheguem a um acordo sobre a liga conjunta, as vagas desses países seriam decididas pela nova liga.

A proposta do Super 8 deixa em aberto como seria a participação da América do Sul. A ESPN argentina sugeriu que tal proposta poderia levar os Jaguares a participarem da liga sul-americana (a SLAR). Caso a proposta caminhe nessa direção, a SLAR poderia dar vaga no Super 8, o que beneficiaria diretamente o Brasil, que teria um time numa liga que dará vaga ao Super 8.

Os sul-africanos ainda não se manifestaram sobre propostas para o futuro pós-Super Rugby. Por sua vez, os japoneses já têm confirmada a criação de uma nova liga profissional para 2022.

State of Union e possível fim do NRC

A Rugby Australia ainda planeja a criação do State of Union, série de jogos inspirada no State of Origin do Rugby League. A série oporia os selecionados dos estados de Queensland e Nova Gales do Sul.

Atualmente, o Reds representa Queensland e os Waratahs representam Nova Gales do Sul no rugby profissional, mas operam como clubes. O State of Union seria uma competição curta com os atletas servindo seu estados de origem.

Por fim, a proposta ainda deixa vago o futuro do NRC, o Campeonato Australiano que está abaixo dos times do Super Rugby. O NRC 2020 foi cancelado e poderá ser substituído por um torneio nacional de clubes amadores, valorizando-se as ligas estaduais, como o Shute Shield de Sydney e a QPR (Hospital Challenge Cup) de Brisbane.