ARTIGO COM VÍDEOS – Para os fãs de rugby que estão cansados da onda de super-heróis que invade os cinemas, as lojas, a televisão e aparentemente todos os lugares, o fim de semana trouxe más notícias, com a realização do Superhero Sunday na África do Sul envolvendo as quatro principais franquias do país e os super-heróis mais populares do momento, um grande sucesso de público que deve servir para expandir o formato para outros países.

O evento ocorreu na Cidade do Cabo com uma rodada dupla de amistosos, para os times que se preparam para o início do Super Rugby, com cada equipe utilizando um uniforme especial baseado em um herói, o Lions de Homem Aranha, o Sharks de Pantera Negra, o Stormers de Thor e o Bulls de Capitão América. O evento, que contou também com outras atrações e um programa beneficente, foi um grande sucesso, a torcida, que foi incentivada também se fantasiar, lotou os 54 000 do Newlands Standium, curtindo um fim de semana de muito rugby e diversão.

O rugby propriamente dito também contribuiu para a atmosfera, com dois grandes jogos. Na partida de abertura o Lions envolveu o Sharks em sua teia batendo o time do Pantera Negra por 19 a 17 e no evento principal o superclássico sul-africano os donos da casa do Stormers entraram em campo energizados pelo martelo de Thor para vencer o rival Bulls por 33 a 27.

O evento, o primeiro do tipo, era considerado um laboratório e dado o envolvimento dos torcedores e a grande atmosfera deve servir de base para acontecimentos similares ao redor do mundo, com, ao que tudo indica, a febre dos super-heróis apenas começando no mundo do rugby.

- Continua depois da publicidade -