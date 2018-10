ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL já se encerrou, mas o fim de semana do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) foi intenso na Europa. Entre quinta e sexta, a Super League inglesa viveu suas semifinais, enquanto no domingo as atenções ficaram sobre a Repescagem de Promoção e Rebaixamento.

Nas semifinais, o improvável ocorreu, com o St. Helens Saints, melhor time disparado da competição, caindo em casa por 18 x 13 diante do Warrington Wolves em clássico da região de Liverpool. Com o placar, os Wolves seguem na busca por seu primeiro título da liga desde 1955. O oponente será o poderoso Wigan Warriors, maior campeão da Inglaterra, que passou por 14 x 00 sobre o Castleford Tigers, com Sam Tomkins, ex jogador dos Saracens (do Union) fazendo o try da vitória. A grande final será no próximo sábado no estádio de Old Trafford, em Manchester.

Enquanto isso, no Canadá, o Toronto Wolfpack, único time profissional de Rugby League da América Norte, tentava fazer história e chegar à Super League recebendo o Million Pound Game, a Repescagem final de promoção contra o London Broncos, de Londres. E o londrinos conseguiram uma vitória agonizante por parcos 4 x 2, conseguindo uma improvável promoção. Com isso, o Toronto Wolfpack ficará na 2ª divisão inglesa e o London Broncos será o único time de fora do Norte da Inglaterra na Super League de 2019.

A Super League de 2019 terá os seguintes 12 clubes: St. Helens Helens, Wigan Warriors, Warrington Wolves, Castleford Tigers, Hull FC, Wakefield Wildcats, Huddersfield Giants, Catalans Dragons (França), Leeds Rhinos, Salford Red Devils, Hull Kingston Rovers e London Broncos;

Já o Championship, a 2ª divisão, contará com 14 times: Widnes Vikings, Toronto Wolfpack (Canadá), Toulouse Olympique (França), Halifax RLFC, Leigh Centurions, Featherstone Rovers, Batley Bulldogs, Sheffield Eagles, Dewsbury Rams, Barrow Raiders, Swinton Lions, Rochdale Hornets, York City Knights e Bradford Bulls;

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 rolando

Na Espanha, foi dada a largada para a 2ª divisão do Campeonato Europeu (o Euro B), valendo como parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021. Os espanhóis começaram vencendo: 34 x 24 sobre a Rússia. A Sérvia é a outra participante do Euro B e visita a Rússia no próximo sábado valendo classificação à próxima fase das Eliminatórias, já que os 2 primeiros da 2ª divisão avançam.

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Semifinais

St. Helens Saints 13 x 18 Warrington Wolves, em St. Helens

Wigan Warriors 14 x 00 Castleford Tigers, em Wigan

Repescagem de Promoção

Toronto Wolfpack 02 x 04 London Broncos, em Toronto (Canadá)

FINAL

Dia 13/10 – Warrington Wolves x Wigan Warriors, em Manchester

Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021

Euro B – 2ª divisão da Europa

Espanha 34 x 24 Rússia, em Valencia

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?