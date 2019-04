ARTIGO ATUALIZADO – Neste domingo, a Sudamérica Rugby (federação sul-americana) confirmou que a nova liga profissional da América do Sul – agora chamada de Super Liga (SLAR) – começará em 2020, como planejado, e não em 2021, como especulado recentemente.

Em seu anúncio oficial, no entanto, a entidade confirmou que a liga terá 6 equipes, e não 8, como planejado, e que uma expansão ocorrerá em 2020. Porém, o anúncio não deixou claro onde estarão baseadas tais 6 equipes, deixando mais dúvidas.

Com o rugby uruguaio se movimentando para ter 2 times, com Peñarol e Nacional, os gigantes do futebol do país, devendo assumir as franquias. Na Argentina, fala-se agora em apenas um time. Com isso, nos planos ainda estão 2 times brasileiros e 1 chileno.

Kick-off em março

O pontapé inicial da SLAR será em março de 2020, com o formato sendo confirmado de pontos corridos em ida e volta, totalizando 10 rodadas na temporada regular. Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, seguidas de final. Com isso, totalizam-se 12 datas, isto é, 3 meses de disputas.