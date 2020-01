Com transmissões ao vivo do Watch ESPN para todos os jogos, o Super Rugby terá início no próximo dia 31 de janeiro, envolvendo 15 franquias de Nova Zelândia, Austrália, Japão, África do Sul e Argentina. Esta será a última temporada no atual formato, pois os japoneses serão excluídos para a temporada 2021, que terá apenas 14 times.

A temporada 2020 terá seu pontapé inicial embalada pelo fim do ciclo da última Copa do Mundo e com os olhos sobre os grandes grandes de Springboks, All Blacks, Wallabies e Pumas – aqueles que não migraram para a Europa ou Japão. Nomes como Siya Kolisi, Piet-Steph Du Toit, Bongi Mbonambi, Frans Malherbe, Beauden Barrett, Aaron Smith, George Bridge, Sevu Reece, Michael Hooper, Kurtley Beale, Guido Petti ou Emiliano Boffelli seguem no Super Rugby e prometem alto nível para a liga, que ainda celebrou alguns retornos, como os de Aaron Cruden, Jannie Du Plessis e Morné Steyn.

A grande pergunta que está no ar é: alguém tirará o título dos Crusaders? O gigante neozelandês conquistou simplesmente os títulos das 3 últimas temporada, igualando recorde que também era seu. Nenhum time na história venceu 4 títulos consecutivos. Já são ainda 5 anos seguidos com times da Nova Zelândia sendo campeões, também igualando recorde. Isto é, nunca um país fez 6 anos seguidos os campeões.

Clique aqui para conferir um artigo interessante do Fair Play sobre atletas ascendentes do Super Rugby.

- Continua depois da publicidade -

Formato

15 equipes, separadas em 3 conferências com 5 times cada: Conferência Neozelandesa: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders; Conferência Australiana/Japonesa: Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Sunwolves; Conferência Sul-Africana/Argentina: Bulls, Lions, Sharks, Stormers e Jaguares;

Cada equipe fará 16 partidas na primeira fase, que se encerrará no dia 30 de maio. São: 8 jogos contra equipes da mesma conferência (1 em casa e 1 fora de casa contra cada time) e 8 jogos contra times das outras conferência (4 oponentes de cada conferência);

O primeiro colocado de cada conferência e os 5 melhores da classificação geral garantirão classificação às quartas de final;

Os confrontos do mata-mata são em jogos únicos, na casa dos times com melhor classificação. A grande final será no dia 20 de junho;

Vale ainda lembrar que o Super Rugby segue o modelo francês de pontuação. Isto é:

Vitória vale 4 pontos;

Empate vale 2 pontos;

Derrota por até 7 pontos de diferença vale 1 ponto;

Derrota por mais de 7 pontos de diferença vale 0 pontos;

Marcar 3 tries a mais que o oponente vale 1 ponto extra. Isto é, vitória com 3 tries a mais que o oponente vale 5 pontos;

1ª rodada

*Horários de Brasília

Sexta, dia 31/01 – 04h05 – Blues x Chiefs, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Sexta, dia 31/01 – 06h15 – Brumbies x Reds, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

Sexta, dia 31/01 – 15h10 – Sharks x Bulls, em Durban – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 01/02 – 01h45 – Sunwolves x Rebels, em Fukuoka – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 01/02 – 04h05 – Crusaders x Waratahs, em Nelson – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 01/02 – 11h05 – Stormers x Hurricanes, na Cidade do Cabo – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 01/02 – 21h00 – Jaguares x Lions, em Buenos Aires – Watch ESPN AO VIVO

Time a time!

Jaguares

Cidade (País): Buenos Aires (Argentina)

2019: Vice campeão (3a melhor campanha na 1a fase)

2020: Equipe deverá brigar por classificação ao mata-mata, mas perdeu muitos nomes importantes para a temporada.

Principais perdas: Garcia Botta, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Pablo Matera, Martin Landajo, González Iglesias e Ramiro Moyano;

Principais reforços: Lucas Mensa;

Maiores destaques: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Julián Montoya, Matias Alemanno, Marcos Kremmer, Guido Petti, Tomás Lezana, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni, Emiliano Boffelli, Bautista Delguy, Joaquin Tuculet;

Bulls

Cidade (País): Pretória (África do Sul)

2019: Quartas de final (5a melhor campanha na 1a fase)

2020: Bulls foram muito desfalcados e precisarão se valer da vocação de reveladores de talentos se quiserem ir ao mata-mata;

Principais perdas: Schalk Brits, Lood de Jager, Duane Vermeulen, RG Snyman, Handré Pollard, Jesse Kriel;

Principais reforços: Juandré Kruger, Josh Strauss, Morné Steyn;

Maiores destaques: Embrose Papier, Warrick Gelant, Rosko Specman, Cornal Hendricks, Lizo Gqoboka, Simpiwe Matanzima, Trevor Nyakane;

Lions

Cidade (País): Johannesburg (África do Sul)

2019: 9o colocado

2020: O ciclo se encerrou no Lions, com muitos atletas saindo e técnico novo entrando, Ivan van Rooyen, que tem a missão de levar o Lions de volta ao mata-mata, com os 3 vice-campeonatos (de 2016, 2017 e 2018) de inspiração;

Principais perdas: Malcolm Marx, Robert Kruger, Kwagga Smith, Warren Whiteley, Lional Mapoe, Ruan Combrinck, Harold Vorster, Aphiwe Dyantyi;

Principais reforços: Jannie Du Plessis, Jamba Ulengo, Willem Alberts, André Venter, Nic Groom;

Maiores destaques: Elton Janjies, Courtnal Skosan, Andries Coetzee;

Sharks

Cidade (País): Durban (África do Sul)

2019: Quartas de final (6a melhor campanha na 1a fase)

2020: Depois de uma temporada de crescimento, os Sharks perderam nomes importantes e seu treinador Robert Du Preez. Agora o comando é de Sean Everitt, que tem em mãos um elenco com talento, mas muito mudado;

Principais perdas: Tendai Mtawarira, Akker van der Merwe, Jean-Luc Du Preez, Dan Du Preez, Robert Du Preez, Kobus van Wyk;

Principais reforços: Ox Nché, Henco Venter, Sikhumbuzo Notshe, JP Pietersen;

Maiores destaques: Thomas du Toit, Curwin Bosch, Lukhanyo Am, Lwazi Mvovo, André Esterhuizen, Makazole Mapimpi, S’busiso Nkosi;

Stormers

Cidade (País): Cidade do Cabo (África do Sul)

2019: 10o colocado

2020: De todos os times sul-africano, o Stormers é o único que não teve seu elenco realmente fragilizado após o Mundial. A troca de treinador, com a promoção de John Dobson, também poderá favorecer o time do Cabo que, com isso, é o favorito na África do Sul e tem tudo para brigar por título;

Principais perdas: Corné Fourie, Eben Etzebeth, Damian De Allende, JJ Engelbrecht, SP Marais;

Principais reforços: Jamie Roberts;

Maiores destaques: Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, Herschel Jantjies, Damian Willemse, Sergeal Petersen, Seabelo Senatla, Dillyn Leyds;

Sunwolves

Cidades (País): Tóquio, Osaka e Fukuoka (Japão)

2019: 15o colocado

2020: Este é o último ano do time japonês no Super Rugby e basicamente todo o elenco dos Brave Blossoms deixou os Sunwolves. Será improvável e equipe não terminar em último;

Principais perdas: todo o elenco da seleção do Japão;

Principais reforços: Rudy Paige, JJ Engelbrecht, Ben Te’o,

Maiores destaques: Jaba Bregvadze;

Brumbies

Cidade (País): Canberra (Austrália)

2019: Semifinalista (4a melhor campanha na 1a fase)

2020: Melhor time australiano no ano passado, o Brumbies perdeu atletas experientes. O time da capital segue entre os mais fortes da Austrália, mas precisa evoluir muito para brigar por título;

Principais perdas: Rory Arnold, Sam Carter, David Pocock, Matt Lucas, Christian Lealiifano, Henry Speight;

Principais reforços: Solomone Kata;

Maiores destaques: Allan Alaalatoa, Scott Sio, James Slipper, Folau Fainga’a, Pete Samu, Tevita Kuridrani, Toni Pulu;

Rebels

Cidade (País): Melbourne (Austrália)

2019: 11o colocado

2020: O time de Melbourne nunca avançou ao mata-mata do Super Rugby, mas flertou seriamente com o feito no ano passado, desapontando seu torcedor na reta final. A pressão sobre alcançar a classificação inédita só está aumentando;

Principais perdas: Adam Coleman, Will Genia, Quade Cooper, Sione Tuipulotu, Jack Maddocks;

Principais reforços: Frank Lomani, Matt Toomua;

Maiores destaques: Jordan Uelese, Angus Cottrell, Isi Naisarani, Reece Hodge, Bill Meakes, Marika Koroibete, Dane Haylett-Petty;

Reds

Cidade (País): Brisbane (Austrália)

2019: 14o colocado

2020: O Reds vem sofrendo nos últimos anos no Super Rugby, mas com tantas movimentações em 2020 o time de Queensland tem esperanças de dar um passo adiante;

Principais perdas: Caleb Timu, Scott Higginbotham, Samu Kerevi, Duncan Paia’aua, Seta Naivalu;

Principais reforços: James O’Connor, Henry Speight;

Maiores destaques: Taniela Tupou,Brandon Paenga-Amosa, Izack Rodda, Lukhan Salakaia-Loto, Liam Wright, Jorda Petaia;

Waratahs

Cidade (País): Sydney (Austrália)

2019: 12o colocado

2020: Com o novo treinador Rob Penney, o Waratahs busca rearrumar seu time depois de um 2019 tão ruim e turbulento (pelo caso Folau). Apesar de perdas importantes, o elenco ainda é competitivo dentro da Conferência Australiana;

Principais perdas: Sekope Kepu, Tolu Latu, Tatafu Polota-Nau, Nick Phipps, Bernard Foley, Curtis Rona, Adam Ashley-Cooper, Israel Folau;

Principais reforços: Jack Maddocks;

Maiores destaques: Ned Hanigan, Rob Simmons, Jack Dempsey, Michael Hooper, Kurtley Beale, Karmichael Hunt;

Blues

Cidade (País): Auckland (Nova Zelândia)

2019: 13o colocado

2020: Segunda maior campeão do Super Rugby, o time da maior cidade neozelandesa está há uma década como o pior do país, mas finalmente voltou a sonhar com protagonismo pela vinda de Beauden Barrett;

Principais perdas: Augustine Pulu, Ma’a Nonu, Sonny Bill Williams;

Principais reforços: Tony Lamborn, Beauden Barrett, Joe Marchant;

Maiores destaques: Karl Tu’inukuafe, Ofa Tu’ungafasi, Patrick Tuipulotu, Akira Ioane, Otere Black, Rieko Ioane, Caleb Clarke;

Chiefs

Cidade (País): Hamilton (Nova Zelândia)

2019: Quartas de final (7a melhor campanha na 1a fase)

2020: Depois de um início muito ruim de 2019, os Chiefs se reergueram e mostraram qualidade. Para 2020, o time da Ilha do Norte terá como grande arma o novo treinador, o badalado Warren Gatland, que promete arrumar as fragilidades do jogo defensivo dos Chiefs e devolvê-los à condição de competidores pelo título;

Principais perdas: Brodie Retallick, Jack Debreczeni, Stephen Donald, Ataata Moeakiola;

Principais reforços: Adam Thomson, Aaron Cruden;

Maiores destaques: Nepo Laulala, Atu Moli, Angus Ta’avao, Nathan Harris, Tyler Ardron, Sam Cane, Luke Jacobson, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown;

Crusaders

Cidade (País): Christchurch (Nova Zelândia)

2019: Campeão (a melhor campanha na 1a fase)

2020: Campeão dos últimos 3 anos e maior da história, o Crusaders segue entre os favoritos, dono de um dos elencos mais poderosos da liga, apesar da saída de veteranos de peso. Jamais uma equipe venceu o Super Rugby em 4 anos seguidos e o desafio será esse para o gigante da Ilha do Sul da Nova Zelândia, do brilhante técnico Scott Robertson;

Principais perdas: Owen Franks, Sam Whitelock, Kieran Read, Matt Todd, Jordan Taufua, Mitchell Hunt, Ryan Crotty, Israel Dagg;

Principais reforços: Sione Havili;

Maiores destaques: Michael Alaalatoa, Joe Moody, Codie Taylor, Scott Barrett, Luke Romano, Mitchell Drummond, Bryn Hall, Richie Mo’unga, Jack Goodhue, George Bridge, Sevu Reece, David Havili;

Highlanders

Cidade (País): Dunedin (Nova Zelândia)

2019: Quartas de final (8a melhor campanha na 1a fase)

2020: O time do extremo sul da Nova Zelândia se manteve entre os mais competitivos do Super Rugby nos últimos anos, mas a perda de atletas importantes coloca em dúvida o 2020 da equipe;

Principais perdas: Tyrel Lomax, Jackson Hemopo, Luke Whitelock, Liam Squire, Elliot Dixon, Marty Banks, Matt Faddes, Waisake Naholo, Tevita Li, Ben Smith;

Principais reforços: Mitchell Hunt, Chris Kuridrani;

Maiores destaques: Liam Coltman, Ash Dixon, Shannon Frizell, Aaron Smith, Josh Ioane, Bryn Gatland, Teihorangi Walden;

Hurricanes

Cidade (País): Wellington (Nova Zelândia)

2019: Semifinalista (2a melhor campanha na 1a fase)

2020: Um dos grandes times do Super Rugby nos últimos anos, agora as dúvidas pairam sobre os Hurricanes, que têm técnico novo, Jason Holland, e perderam o craque Beauden Barrett. A capacidade do time da capital neozelandesa de brigar por título está em questão no momento;

Principais perdas: Jeffery Toomaga-Allen, Toby Smith, Beauden Barrett, Matt Proctor, Nehe Milner-Skudder;

Principais reforços: Tyrel Lomax, Kobus van Wyk, Scott Scrafton, Jamie Booth;

Maiores destaques: Dane Coles, Ardie Savea, Reed Prinsep, TJ Perenara, James Marshall, Ngani Laumape, Vince Aso, Wes Goosen, Ben Lam, Jordie Barrett;

Histórico