A New Zealand Rugby confirmou a tabela de jogos de sua nova Super Rugby Aotearoa, a competição envolvendo os 5 times neozelandeses do Super Rugby, que ainda não pode ser retomado por conta da pandemia.

A Nova Zelândia vem tendo sucesso na luta contra o COVID-19 e seu governo concordou com o retorno do rugby profissional.

A primeira rodada do Super Rugby Aotearoa será no dia 13 de junho, com os times tendo antes 4 semanas de treinos. Serão ao todo 10 semanas de ação, sem público nos estádios. Todos os 5 times do país duelarão.

O encerramento será no dia 15 de agosto.

