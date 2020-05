O governo neozelandês sinalizou com a possibilidade de liberar a realização de jogos – com presença de no máximo 100 pessoas – nas próximas semanas, com o país tendo sucesso na luta contra o COVID-19.

Com isso, a New Zealand Rugby anunciou que está se preparando para lançar o Super Rugby Aotearoa, uma competição de 10 rodadas entre os 5 times do país: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders. O torneio ocorreria substituindo provisoriamente o Super Rugby, que segue inviável pelas restrições a viagens.

A tabela de jogos sairá em breve.