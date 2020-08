Tempo de leitura: 3 minutos

Na Nova Zelândia, o Super Rugby Aotearoa se encerrou já, mas na Austrália o Super Rugby AU segue em andamento e esquentando com a briga pelas vagas no mata-mata (ao final de 8 jogos para cada time, o 1º colocado terá vaga na final, enquanto o 2º e o 3º jogarão a semifinal).

Quem sairá vencedor dos duelos do Super Rugby AU🇦🇺 nesta semana? No #WatchESPN @ESPNBrasil na sexta, 06h da manhã, tem Force e Reds, e no sábado, 6h15, rola Brumbies e Waratahs. — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 20, 2020



As emoções começam no sábado com o Force encarando os Reds, em jogo que tem mando do Force, mas será jogado em território dos Reds. Com isso, o favoritismo é plano do lado de Queensland, com os vermelhos de olho em assumirem a liderança da competição. Os Reds não terão maiores desfalques e torcem pela derrota dos Brumbies no dia seguinte.

No sábado, o líder Brumbies defenderá sua posição ao receber o terceiro colocado Waratahs, no clássico da rodada. O favoritismo é dos Brumbies, mas os ‘Tahs cresceram e estão firmes na briga, também almejando a liderança. Os Brumbies estarão reforçados com o experiente Nic White e não perdem em Canberra para o rival de Sydney desde 2018.

Dia 21/08 às 06h05 – Force x Reds, em Gold Coast – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Jordan Way

Force: 15 Jack Strachan, 14 Byron Ralston, 13 Kyle Godwin, 12 Richard Kahui, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior (c), 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Ollie Atkins, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Andrew Ready 1 Pek Cowan;

Suplentes: 16 Heath Tessmann, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Johan Bardoul, 20 Ollie Callan, 21 Nick Frisby, 22 Jack McGregor, 23 Henry Taefu;

Reds: 15 Jock Campbell, 14 Jordan Petaia, 13 Josh Flook, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Jack Straker;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Zane Nonggorr, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Jack Hardy;

Dia 22/08 às 06h15 – Brumbies x Waratahs, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Solomone Kata, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, 9 Ryan Lonergan, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Lachlan McCaffrey, 5 Cadeyrn Neville, 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Darcy Swain, 20 Rob Valetini, 21 Tom Cusack, 22 Nic White, 23 Len Ikitau;

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Joey Walton, 12 Karmichael Hunt, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Tetera Faulkner, 18 Angus Bell, 19 Tom Staniforth, 20 Hugh Sinclair, 21 Mitch Short, 22 Ben Donaldson, 23 Lalakai Foketi;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Reds Brisbane 6 16 Waratahs Sydney 6 15 Rebels Melbourne 6 14 Force Perth 5 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



