A Rugby Australia confirmou hoje as datas para o Super Rugby AU, a competição que envolverá os 4 times australianos do Super Rugby – Reds (de Brisbane), Waratahs (de Sydney), Brumbies (de Canberra) e Rebels (de Melbourne) – e o Force (de Perth) – que retorna, após ter sido excluído do Super Rugby em 2017.

A competição substitui o Super Rugby para os australianos, uma vez que a pandemia impediu a sequência de jogos internacionais. Os australianos optaram por uma competição mais longa que os neozelandeses, com todos os 5 times se enfrentando em turno e returno, seguido de um mata-mata. A competição começará no dia 03 de julho e terminará no dia 19 de setembro. Com isso, já se sabe que o início do Rugby Championship (o torneio entre as seleções de Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina) será no mínimo adiado.

O torneio poderá ter transmissão pelo Watch ESPN (a confirmar).

A tabela de jogos é a seguinte:

- Continua depois da publicidade -

03/07 – Reds x Waratahs

04/07 – Brumbies x Rebels

10/07 – Rebels x Reds

11/07 – Waratahs x Force

17/07 – Reds x Force

18/07 – Waratahs x Brumbies

24/07 – Rebels x Waratahs

25/07 – Force x Brumbies

31/07 – Force x Rebels

01/08 – Brumbies x Reds

07/08 – Rebels x Brumbies

08/08 – Waratahs x Reds

14/08 – Force x Waratahs

15/08 – Reds x Rebels

21/08 – Force x Reds

22/08 – Brumbies x Waratahs

28/08 – Brumbies x Force

29/08 – Waratahs x Rebels

04/09 – Rebels x Force

05/09 – Reds x Brumbies

12/09 – 2º x 3º

19/09 – FINAL – 1º x vencedor de 2º3