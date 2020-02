ARTIGO COM VÍDEOS – O Hemisfério do Sul vem se perguntando nos últimos anos se alguém será capaz de derrubar os Crusaders e a resposta está na própria Nova Zelândia.

Os Chiefs, comandado agora pelo treinador Warren Gatland (ex Gales), receberam neste sábado os atuais campeões e venceram por 25 x 15, assumindo a ponta da chave.

Os Crusaders começaram o jogo com tudo com 2 tries de Reece, com Havili brilhando com a camisa 10, mas os Chiefs responderam com Alaimalo ainda no primeiro tempo e viraram o placar na segunda etapa com Tahuriorangi e Wainui (após lindo offload de Weber). Festa em Waikato.



Outro neozelandês que só teve o que festejar foi o Blues, que foi à Austrália e bateu o Waratahs por 32 x 12, em jogo na cidade de Newcastle (e não em Sydney, onde normalmente jogam os ‘Tahs). Beauden Barrett não jogou, mas Joe Marchant e Perofeta fizeram excelente dupla criativa e o ponta Telea (de 23 anos) brilhou com hat-trick (3 tries) para os visitantes.



Alegria neozelandesa também do lado dos Hurricanes, que visitaram os Jaguares argentinos em Buenos Aires e triunfaram de virada por 26 x 23, em jogo emocionante. Jordie Barrett abriu o placar com um imenso penal de 63 metros, mas o primeiro try foi dos Jaguares, com Kremmer, abrindo 10 x 09 para os argentinos antes da pausa. Quando aos 62′ os Jaguares entraram de maul com Creevy para o segundo tempo, parecia que a vitória seria dos anfitriões, mas a reação dos ‘Canes no fim com tries de Fidow e Booth assegurou a virada para os kiwis.



Por fim, os Highlanders, que folgaram na primeira rodada, receberam na Nova Zelândia os sul-africanos e sofreram pesada derrota por 42 x 20. Os Sharks voaram baixo mostrando um rugby muito mais aberto e dinâmico que seu histórico recente e Mapimpi e Fassi foram destaques com 2 tries cada. Destaque para offload de Notshe para Mapimpi no fim do primeiro tempo.



Já em solo sul-africano, Stormers e Bulls se encontraram na Cidade do Cabo para o maior clássico do país e os Stormers festejaram vitória por 13 x 00. Ntubeni e Senatla marcaram os únicos tries do jogo. Os Bulls vestiram seu uniforme de Capitão América e os Stormers de Thor, como parte de parceria com a Marvel.



Por sua vez, o Lions também comemorou vitória na África do Sul, fazendo 27 x 20 sobre os australianos do Reds. Skosan marcou o try da vitória na reta final da partida.



O único australiano que venceu na rodada foi o Brumbies, que triunfou em casa em dérbi do sul do país contra o Rebels: 39 x 26 empolgantes. Foram 4 tries o time de Canberra só na primeira etapa.



Nesta rodada, a equipe que folgou foi o Sunwolves, do Japão.

Super Rugby – Liga do Hemisfério Sul

Highlanders 20 x 42 Sharks

Brumbies 39 x 26 Rebels

Chiefs 25 x 15 Crusaders

Waratahs 12 x 32 Blues

Lions 27 x 20 Reds

Stormers 13 x 00 Bulls

Jaguares 23 x 26 Hurricanes

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 2 9 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 2 8 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 2 8 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 2 8 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 2 6 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 2 5 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 2 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 1 4 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 2 0 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 2 2 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 2 4 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 2 4 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 2 0 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 1 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;