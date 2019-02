ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby viveu mais clássicos de peso na rodada deste fim de semana, apenas a 2ª da temporada. O grande destaque foi o choque de titãs neozelandeses entre Crusaders e Hurricanes, com os atuais campeões levando a melhor. Enquanto isso, em clássico sul-africano deu Stormers se reabilitando para cima dos Lions, ao passo que em Buenos Aires o destaque foi a primeira vitória dos Jaguares argentinos na temporada, superando os Bulls. Está só começando o Super Rugby!

O clássico da vez na Nova Zelândia opôs os dois times mais falados do momento, Crusaders e Hurricanes. E o jogão correspondeu, com os Crusaders triunfaram por 38 x 22, em batalha de 6 tries a 4, com os Hurricanes negando o bônus ofensivo aos Crusaders já com o tempo regulamentar esgotado. Isso porque no Super Rugby o bônus ofensivo não é dado para o time que marca 4 tries, e sim para a equipe que vence marcando 3 tries a mais que o oponente.

O jogo foi ganho no primeiro tempo na prática, com os Crusaders correndo para 4 tries na primeira etapa, sem resposta, com Scott Barrett, Mo’unga (2 vezes) e Taufua, com mais de 70% de domínio territorial dos donos da casa. O quinto try saiu com Scott Barrett logo no começo da segunda etapa, com os rubronegros abrindo 29 x 00. Mas os Hurricanes não se deram por vencidos e incrivelmente reagiram com tries de Ben Lam, aos 48′, e de Wes Goosen, aos 67′. Quando, aos 77′, Bridge deu o troco com o sexto try dos Crusaders o bônus parecia certeza. Mas no minuto final Lam marcou novo try para os visitantes e aos 83′ Perenara cravou o quarto try dos ‘Canes.



Outro neozelandês que celebrou foi o Highlanders, que abriu a rodada na sexta vencendo os australianos do Reds, que faziam o primeiro jogo da temporada após folgaram na primeira semana. Jogo dificílimo para os neozelandeses, que sofreram para fazer 36 x 31, em duelo parelho de 5 tries a 4. Shannon Frizzell foi destaque com 2 tries para os donos da casa.



A preocupação na Nova Zelândia ficou em cima dos Chiefs, que sofreram um verdadeiro atropelo na Austrália contra os Brumbies. Atípicos 54 x 17, com o time de Canberra correndo para 8 tries, em desempenho defensiva fraquíssimo dos Chiefs.



A rodada ainda teve outro neozelandês sendo derrotado, o Blues, que perdeu em visita aos Sharks por 26 x 07. O resultado com ponto bônus colocou os sul-africanos na liderança geral da competição. Faassi e Armand van der Merwe marcaram os 2 primeiros tries em início forte do time de Durban, ao passo que Robert Du Preez marcou o terceiro try antes do intervalo. Mas o try do bônus saiu somente no apagar das luzes no segundo tempo, com Curwin Bosch em interceptação e corrida de mais desde as 22 de defesa.



Já na Cidade do Cabo o sábado foi de clássico sul-africano entre Stormers, que vinham de pesada derrota para os rivais Bulls na estreia, e o favorito Lions, vindo de vitória na Argentina sobre os Jaguares. Mas tudo mudou com a segunda rodada, com os Stormers dando a volta por cima com estilo em um jogo de arrepiar que teve os Lions marcando os 2 primeiiros tries, mas pagando pela indisciplina. SP Marais manteve o time do Cabo no páreo no placar até o fim e, já com o tempo esgotado, os Stormers mantiveram a bola viva até o scrum-half Hershel Jantjies fazer o try da vitória, tirando bola de scrum. 19 x 17.



E o sul-africano que havia brilhado na abertura do Super Rugby caiu jogando na Argentina. Os Jaguares derrubaram os Bulls por 27 x 12 em duelo físico em Buenos Aires, mostrando a imprevisibilidade da competição. Os argentinos evoluíram defensivamente, não sofreram nenhum e try e triunfaram com bônus com os tries de Orlando, Bruni e Delguy no finzinho.



Por fim, ainda houve destaque para os japoneses do Sunwolves, que fizeram um jogaço em Tóquio contra os australianos do Waratahs. A vitória foi dos visitantes, mas por somente 31 x 30, em partida de 5 tries a 3 para os australianos, com Israel Folau marcando 2 vezes.





Super Rugby 2019

Highlanders 36 x 31 Reds

Sunwolves 30 x 31 Waratahs

Crusaders 38 x 22 Hurricanes

Brumbies 54 x 17 Chiefs

Sharks 26 x 07 Blues

Stormers 19 x 17 Lions

Jaguares 27 x 12 Bulls

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 2 10 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 2 8 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 2 6 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 2 8 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 2 5 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 2 5 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 2 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 2 5 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 1 4 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 2 4 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 2 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 1 4 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 2 1 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 2 1 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 2 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;