Muitas transmissões pela internet nesse fim de semana! Com o Six Nations tendo uma pausa, mas não o Super Rugby, que será a grande atração no Watch ESPN, juntamente com o retorno da Premiership inglesa. Serão 10 jogos ao vivo no Watch!

Enquanto isso, o site de rugby da ESPN argentina, SCRUM.COM (clique aqui para acessá-lo), irá exibir no sábado e no domingo todos os jogos da etapa de Viña del Mar do novo World Rugby Sevens Challenger Series, a 2ª divisão mundial masculina. O Brasil estará em campo e no sábado (dia 15) e terá os seguintes confrontos:

13h15: Brasil x Zimbábue

16h43: Brasil x Chile

20h02: Brasil x México

*Horários de Brasília

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 2 9 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 2 8 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 2 8 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 2 8 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 2 6 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 2 5 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 2 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 1 4 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 2 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 2 2 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 2 4 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 2 0 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 2 0 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 1 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 9 30 Northampton Saints Northampton 9 29 Sale Sharks Salford (Manchester) 9 26 Gloucester Gloucester 9 23 Bristol Bears Bristol 9 22 Harlequins Londres 9 22 Bath Bath 9 21 Worcester Warriors Worcester 9 18 Wasps Coventry 9 18 London Irish Reading / Londres 9 17 Leicester Tigers Leicester 9 12 Saracens* Londres 9 -7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;