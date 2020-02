ARTIGO COM VÍDEOS – Começou a liga mais curtida do mundo do rugby: o Super Rugby! A competição que reúne franquias de Nova Zelândia, Austrália, Japão, África do Sul e Argentina teve seu pontapé inicial com apenas três equipes conseguindo vitórias bonificadas: Jaguares (Argentina), Stormers (África do Sul) e o atual campeão Crusaders (Nova Zelândia). Com 15 times na liga, quem folgam na primeira rodada foi o Highlanders (Nova Zelândia).

Os argentinos, atuais vice campeões, deram alegria ao torcedor em Buenos Aires vencendo os Lions, da África do Sul, por contundentes 38 x 08. O primeiro tempo foi parelho, com Miotti fazendo try argentino e Werner o try visitantes. Mas o segundo tempo foi todos dos Jaguares, com Moroni (2 vezes), Ortega Desio e Creevy cruzando o in-goal.



Show também do lado dos Stormers, da Cidade do Cabo, que se impuseram sobre os neozelandeses do Hurricanes por nada menos que 27 x 00. Os ‘Canes não conseguiram lidar com a perda de Beauden Barrett e não produziram nada, vendo os sul-africanos marcarem 4 tries sem resposta, com Petersen, Kitshoff, Jantjies e Willemse.



Por sua vez, os Crusaders, campeões dos últimos 3 anos, seguiram perfeito e venceram em casa (jogando em Nelson) os australianos do Waratahs por 43 x 25, com 6 tries a 3. Jordan e Ennor foram destaques neozelandeses com 2 tries cada.



Um dos grandes jogos da rodada foi a partida que abriu a competição, opondo no Eden Park de Auckland os Blues e os Chiefs, em clássico da Ilha do Norte da Nova Zelândia. Os Blues não tiveram ainda Beauden Barrett estreando, mas Aaron Cruden jogou pelos Chiefs, que venceram de virada por 37 x 29, no primeiro jogo do técnico Warren Gatland. Lamborn, asa dos EUA, abriu o placar para os Blues e Rieko Ioane ainda fez 2 tries, mas os Chiefs reagiram, com destaque para 2 tries de Taukei’aho. Sowakula, Ross e Alaimalo fizeram os tries decisivos dos visitantes. No fim, Cruden ainda deixou o seu drop goal.



Na Conferência Australiana, surpreendentemente a liderança é dos japoneses do Sunwolves, que vão se despedindo do Super Rugby (pois serão excluídos ao final da temporada). Sem atletas da seleção japonesa e cheios de estrangeiros, os Sunwolves receberam em Fukuoka os australianos do Rebels e triunfaram por marcantes 36 x 27.



Já em Canberra os Brumbies venceram o dérbi australiano contra os Reds e foi no detalhe: 27 x 24, com direito a 4 tries para o time da capital.



Finalmente, no dérbi sul-africano da vez, os Sharks derrotaram os Bulls por 23 x 15, com Nkosi marcando o primeiro try e Nohamba fazendo o try decisivo no lance final. De volta ao Super Rugby, Morné Steyn esteve em campo pelos Bulls e somou todos os pontos do time, com 4 penais e 1 drop goal.



Cheetahs atropelam no PRO14

Ainda na África do Sul, mas em outra competição, os Cheetahs venceram dérbi local contra o Kings em jogo atrasado pelo PRO14. Nada menos que 45 x 00 para os laranjas, que estão na zona de classificação ao mata-mata. Dweba foi o destaque com hat-trick (3 tries).

Super Rugby – Liga do Hemisfério Sul

Blues 29 x 37 Chiefs

Brumbies 27 x 24 Reds

Sharks 23 x 15 Bulls

Sunwolves 36 x 27 Rebels

Crusaders 43 x 25 Waratahs

Stormers 27 x 00 Hurricanes

Jaguares 38 x 08 Lions

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 1 5 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 1 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 1 4 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 1 5 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 1 4 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 1 4 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 1 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 1 1 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 0 0 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 1 0 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 1 0 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 1 0 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 1 0 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 1 0 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cheetahs 45 x 00 Kings

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 10 47 Ulster Irlanda Belfast 10 36 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 10 31 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 24 Dragons Gales Newport 10 18 Zebre Itália Parma 10 14 Ospreys Gales Swansea 10 9 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 10 34 Scarlets Gales Llanelli 10 31 Munster Irlanda Limerick/Cork 10 30 Connacht Irlanda Galway 10 25 Cardiff Blues Gales Cardiff 10 24 Benetton Treviso Itália Treviso 10 23 Kings África do Sul Porto Elizabeth 10 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;