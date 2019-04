ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby está mais imprevisível do que nunca na luta por classificação ao mata-mata, com 10 times separados por 4 pontos entre o 3º e o 12º colocados.

Os únicos dois times que seguem com campanhas irrepreensíveis são os neozelandeses do Crusaders e do Hurricanes. Os ‘Saders venceram desta vez os Lions, que ocupam a último colocação na África do Sul (algo que era improvável de se prever), seguindo firmes na liderança geral da competição: 36 x 10, com o fijiano Sevu Reece e George Bridge marcando 2 tries cada.

Já os ‘Canes colocaram 47 x 19 para cima dos Chiefs em clássico neozelandês, afundando os rivais. Beauden Barrett esteve em campo, mas foi seu irmão Jordie quem brilhou, com 2 tries.

Com os Blues folgando na rodada, os Highlanders são os 3ºs na Nova Zelândia, rendo colocado 52 x 00 em Tóquio sobre os Sunwolves para entrarem no G8.

Enquanto isso, na Austrália, os Waratahs saíram do G8 ao perderem em casa para os Sharks. 23 x 15 para os sul-africanos, com Esterhuizen marcando try decisivo para os Sharks, quando os ‘Tahs jogavam com 14 homens após vermelho para Holloway. Rebels e Reds folgaram no fim de semana.

Na África do Sul, o sábado foi de superclássico nacional entre Stormers e Bulls e o time da Cidade do Cabo conseguiu essencial vitória por 24 x 23, mas o bônus manteve os Bulls no topo da conferência. Sergeal Petersen, Seabelo Senatla e Hershel Jantjies cruzaram o in-goal para os Stormers, enquanto Ivan van Zyl fez o primeiro try dos Bulls e Libbok marcou o try do bônus com o tempo esgotado.

Por fim, na Argentina, os Jaguares conquistaram preciosa vitória por 20 x 15 sobre os Brumbies. Cancelliere, Orlando e Creevy marcaram todos os tries argentinos no primeiro tempo e o time do técnico Gonzalo Quesado segurou os Brumbies na segunda etapa sem sofrer tries depois do intervalo.















Super Rugby 2019

Crusaders 36 x 10 Lions

Sunwolves 00 x 52 Highlanders

Hurricanes 47 x 19 Chiefs

Waratahs 15 x 23 Sharks

Stormers 24 x 23 Bulls

Jaguares 20 x 15 Brumbies

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 10 39 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 9 24 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 9 24 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 10 32 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 10 26 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 10 23 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 10 23 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 10 23 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 9 22 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 9 20 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 9 20 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 10 20 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 9 18 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 10 17 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 10 11

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;