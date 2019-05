ARTIGO COM VÍDEOS – Restam somente mais 3 rodadas para o fim da temporada regular do Super Rugby e duas equipes já estão garantidas no mata-mata: Crusaders e Hurricanes, os gigantes da Nova Zelândia. Já a briga pelas demais vagas está totalmente aberta e quem está sorrindo no momento é o rugby argentinos, com os Jaguares assumindo a 3ª colocação geral e a liderança da Conferência Sul-Africana/Argentina após afirmativa vitória na Austrália sobre os Waratahs.

A vitória argentina em Sydney – no recém inaugurado Western Sydney Stadium – foi construída com amplo domínio no primeiro tempo. Os Jaguares controlaram posse e território e marcaram o primeiro try aos 25′ com Ramiro Moyano após longa pressão. Miotti e Foley trocaram penais ainda antes do intervalo, mas os Jaguares eram superiores e conquistaram um precioso segundo try aos 48′, novamente com Moyano disparando na ponta, em jogada construída após turnover. Os ‘Tahs reagiram, arrancaram um penal try de maul aos 55′ e cruzaram o in-goal aos 65’ com Curtis Rona na ponta, mas o empate não veio e no fim os australianos cederam à pressão e entregaram 2 penais para Bonilla chutar com precisar e dar os 23 x 15 para os visitantes.



Os Jaguares ultrapassaram os Bulls no topo de sua conferência por conta da derrota dos sul-africanos na Austrália diante dos Brumbies, que seguem como os melhores australianos do momento. 22 x 10 em Canberra, com Tevita Kuridrani roubando a cena com 3 tries para o time da casa.



O segundo lugar na África do Sul/Argentina é dos Sharks, que venceram dérbi sul-africano crucial contra os Lions, concorrentes diretos, por 27 x 17. Foi um começo afirmativo do time de Durban em casa com tries de Curwin Bosch (em interceptação) e Dan Du Preez (em maul) logo no começo. Mapoe deu a resposta ao time de Joanesburgo com try aos 31′ e Cyle Brink, aos 49′, igualou o marcador com o segundo try dos Lions. Porém, Mapimpi interceptou passe nas 22 de defesa e disparou para try aos 59′ que se provou decisivo para os Sharks.



Enquanto isso, o Stormers se manteve no páreo pela classificação ao vencer na Cidade do Cabo os neozelandeses dos Highlanders por 34 x 22. Jogão de 4 tries a 3 para os sul-africanos, com direito a try crucial do capitão Kolisi ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o try de Naholo aos 67′ colocava os Highlanders de vez no trilho da virada, mas Jean-Luc Du Plessis marcou o try da vitória dos Stormers logo na sequência. O resultado classificou matematicamente os Hurricanes (que folgaram na rodada) aos playoffs.



Já na Nova Zelândia, no clássico da rodada, os Crusaders venceram os Blues por placar apertado, provando a evolução do time de Auckland, que ainda sonha com o mata-mata. 19 x 11 apenas, com Bryn Hall marcando o único try dos ‘Saders, logo aos 11’, enquanto Mo’unga chutou os penais decisivos. No fim, Rieko Ioane fez o try dos Blues que manteve o jogo em aberto até o fim.



Os Chiefs, por sua vez, se mantiveram também sonhando com vitória vitral sobre os Reds por 19 x 13. O triunfo, porém, não foi convincente, com os australianos flertando com a virada no fim.



Por fim, os Rebels seguiram na cola dos Brumbies na luta pelo topo da Austrália ao atropelarem em Tóquio os japoneses do Sunwolves por 52 x 07, em jogo de 8 tries para a equipe de Melbourne, incluindo 2 de Koroibete e 2 de Maddocks.





Super Rugby 2019

Chiefs 19 x 13 Reds

Brumbies 22 x 10 Bulls

Sunwolves 07 x 52 Rebels

Crusaders 19 x 11 Blues

Waratahs 15 x 23 Jaguares

Stormers 34 x 22 Highlanders

Sharks 27 x 17 Lions

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 14 53 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 13 36 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 13 34 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 13 40 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 13 33 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 13 33 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 13 32 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 13 30 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 13 30 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 14 29 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 14 27 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 13 26 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 13 26 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 13 24 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 13 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;