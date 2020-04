A sequência da temporada 2020 do Super Rugby – a liga de franquias de África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Japão – ainda segue em dúvida por conta da crise do COVID-19. No entanto, o CEO da SANZAAR (a entidade responsável pelo Super Rugby) Andy Marinos confirmou publicamente que um dos planos para a competição é que ela tenha seu encerramento no segundo semestre, sendo disputada concomitantemente com o The Rugby Championship, a competição entre as seleções nacionais.

Isto é, o Super Rugby poderia ter suas finais sendo jogadas sem os atletas de Springboks, Wallabies, All Blacks e Pumas. O cenário seria muito complicado para a Argentina e mudaria por completo os prognósticos de quais equipes teriam maior força na busca pelo título.

O Super Rugby foi interrompido com a seguinte classificação:

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 7 24 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 6 23 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 6 23 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 7 22 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 6 19 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 7 17 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 6 17 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 6 17 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 7 13 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 6 7 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 6 6 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 6 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 6 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 6 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;