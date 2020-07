A New Zealand Rugby (a federação neozelandesa) confirmou hoje oficialmente que vai construir uma nova liga que substitua o atual Super Rugby. A entidade aprovou as recomendações do “Aratipu Report”, o dossiê que analisou as possibilidade para o rugby profissional da região, e anunciou que iniciará os trabalhos para construir uma nova competição para 2021, a ser construída a partir do Super Rugby Aotearoa. Com isso, chega ao fim a parceria entre Nova Zelândia e África do Sul, com o fim da velha liga que colocava em campo na mesma competição times dos dois países. Chega ao fim também a participação da Argentina na liga do Hemisfério Sul.

O primeiro passo para a New Zealand Rugby (NZR) é a confirmação da continuidade das 5 super equipes atuais do país: Crusaders, Blues, Hurricanes, Highlanders e Chiefs. Depois, a entidade determinará quantas equipes da Austrália irá convidar para participar de sua liga. O objetivo é formar uma competição com 8 a 10 times e o tópico sobre as condições técnicas e financeiras dos atuais times australianos – Brumbies, Reds, Waratahs, Rebels e Force – vem causando controversa nas últimas semanas. A NZR deixou claro que estuda abrir suas franquias e competição ao investimento de capital privada, na esteira do que já vem ocorrendo na Europa.

Por fim, a New Zealand Rugby ainda confirmou que tem interesse no estabelecimento de uma franquia representando as Ilhas do Pacífico. Recentemente, um grupo de ex All Blacks – entre eles Jerome Kaino, Joe Rokocoko e John Afoa – anunciou a criação de uma equipe no Havaí para disputar a Major League Rugby norte-americana e o mesmo grupo já declarou que pretende igualmente construir uma equipe para se juntar aos times do Super Rugby Aotearoa.

O que significa o anúncio?

O anúncio feito pela New Zealand Rugby é a concretização do caminho que a entidade já havia indicado tomar: o desmonte do atual Super Rugby para a criação de uma competição mais regional, focada na Oceania. Com isso, o Super Rugby como conhecemos chegará ao fim, mas o destino dos times da África do Sul segue incerto. Resta um anúncio da parte da South Africa Rugby sobre seu projeto para o futuro de Stormers, Sharks, Lions e Bulls. Do lado Argentina, já era sabido que o projeto dos Jaguares ganharia outro rumo, sobretudo agora que a ido de atletas argentinos para a Europa se intensificou.

O Super Rugby completava 25 anos neste ano, tendo sido criado em 1996.

E o Rugby Championship?

O resultado final é que a SANZAAR não deverá mais ser a entidade responsável pelo Super Rugby, devendo ficar restrita apenas à organização do Rugby Championship, a competição anual entre as seleções de Austrália (Wallabies), Nova Zelândia (All Blacks), África do Sul (Springboks) e Argentina (Pumas).

A continuidade do Championship, por enquanto, não está ameaçada. Para 2021, no entanto, por conta da pandemia, o Championship deverá ser realizado entre novembro e dezembro apenas, com datas a serem confirmadas, e com todos os jogos em sede única, na Nova Zelândia, para evitar os deslocamentos.