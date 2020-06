ARTIGO COM VÍDEO – O rugby voltou na Nova Zelândia. O país fez a lição de casa com a quarentena e já está livre do COVID-19. Com isso, o Super Rugby voltou a ser jogado na terra dos All Blacks – e com direito a público nos estádios liberado!

Neste sábado, o Super Rugby Aotearoa (a nova competição envolvendo os 5 times neozelandeses) teve seu pontapé inicial na cidade de Dunedin, que encheu seu estádio para torcer pelos Highlanders contra os Chiefs. E o jogo entregou muita emoção até o fim.

O duelo começou com trocas de penais entre Mitchell Hunt e Damian McKenzie, com McKenzie abrindo 6 x 3 para os Chiefs em 15 minutos de ação. Rucks mais rápidos, com penais consequentes.

Foi aos 16′ que o primeiro try foi marcado, com os Highlanders emplacando maul para o capitão Ash Dixon finalizar, levando o estádio ao delírio. Com isso, os Highlanders aproveitaram seu momentum e, aos 22′, a linha azul produziu bela ação coletiva, com Aaron Smith esperando o ponto certo para servir Thompson, que entregou de offload para seu parceiro do centro Tomkinson marcar o segundo try dos anfitriões.

Os Chiefs responderam aos 27′, com linha de passes rápida de uma ponta à outra, com Tupaea ganhando no contato na bola final para servir Wainui que correu para o try dos visitantes. A partir do troco, os Chiefs cresceram e McKenzie arrematou novo penal na sequência, colocando o time de Waikato na frente no marcador. O lance do penal resultou em cartão amarelo contra os Highlanders, para Koiroi, em tackle pilão que poderia até ter resultado em vermelho.

Porém, mesmo com um homem a menos, os Highlanders voltaram a liderar o placar antes da pausa com o terceiro try, de Tu’u, após Aaron Smith enxergar o espaço em lado fechado do scrum e servir Hunt, que ganhou no contato contra Weber e entregou para Tu’u. 22 x 16.

O segundo tempo começou com McKenzie novamente descontando com penal para os Chiefs, que passaram a dominar posse de bola, ao melhor estilo de seu treinador Warren Gatland. Os Highlanders foram capazes de fecharem espaço s e ainda conquistaram penal aos 60′, em um offside no limite de Lienert-Brown, para Hunt colocar a margem de frente em 25 x 19.

Os Chiefs quase desperdiçaram de novo momento com um homem a mais, quando aos 61′ Nareki recebeu cartão amarelo no lado dos Highlanders para contato no ar. Os visitantes detiveram a posse de bola, pressionaram, mas pararam na defesa azul e só foram capazes de somarem pontos aos 71′, com Lienert-Brown completando na ponta linha de passes. A conversão, no entanto, foi perdida, mantendo os Highlanders em vantagem, 25 x 24.

O jogo incendiou e, aos 78′, McKenzie desferiu o drop goal que parecia dar a vitória aos Chiefs, capitalizando no território. Porém, os Highlanders subiram ao ataque, conseguiram manter a posse e Bryn Gatland (filho do técnico dos Chiefs, Warren Gatland!) fez seu pai sair do estádio lamentando. Drop goal perfeito e vitória dos Highlanders, 28 x 27.

Os Highlanders folgarão na próxima rodada, ao passo que os Chiefs receberão os Blues no dia 20. Neste domingo, dia 14, tem Blues e Hurricanes, ao vivo na ESPN.

28 27

Highlanders 28 x 27 Chiefs, em Dunedin

Árbitro: Paul Williams

Highlanders

Tries: Dixon, Tomkinson e Tu’u

Conversões: Hunt (2)

Penais; Hunt (2)

Drop goal: Gatland (1)

15 Vilimoni Koroi, 14 Sam Gilbert, 13 Rob Thompson, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitchell Hunt, 9 Aaron Smith, 8 Marino Mikaele Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Paripari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (c), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Teariki Ben-Nicholas, 21 Kayne Hammington, 22 Teihorangi Walden, 23 Bryn Gatland;

Chiefs

Tries: Wainui e Lienert-Brown

Conversões: McKenzie (1)

Penais: McKenzie (4)

Drop goal: McKenzie (1)

15 Damian McKenzie, 14 Shaun Stevenson, 13 Quinn Tupaea, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Sean Wainui, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber (c), 8 Pita Gus Sowakula, 7 Lachlan Boshier, 6 Luke Jacobson, 5 Tupou Vaa’i, 4 Mitchell Brown, 3 Nepo Laulala, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ryan Coxon, 18 Ross Geldenhuys, 19 Naitoa Ah Kuoi, 20 Dylan Nel, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Aaron Cruden, 23 Etene Nanai-Seturo;

Equipe Conferência Cidade Jogos Pontos Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 1 Blues Nova Zelândia Auckland 0 0 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 0 0 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 0 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;