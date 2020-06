A Nova Zelândia vai voltar a ter o melhor do rugby em seus estádios – e com público! Nesse fim de semana começa o Super Rugby Aotearoa, com Blues, Hurricanes, Chiefs, Highlanders e Crusaders jogando por título! Para debater o assunto, chamamos ninguém que Mário Domingues, técnico brasileiro que trabalha no Canadá e se formou em meio aos craques na Nova Zelândia. Imperdível!