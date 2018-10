Feriadão com o melhor do rugby feminino nacional em ação! O Super Sevens – o Campeonato Brasileiro – chegará à sua 4ª etapa – de um total de 6 – em Curitiba, com os jogos rolando entre sexta, dia 2, e sábado, dia 3. A máxima competição nacional passa da metade e as disputas pelo topo da tabela vão se delineando.

O torneio será reduzido, com somente 8 times, sendo que 2 times fixos optaram por não participar: Melina e SPAC, que estarão envolvidos na nova Superliga em Cuiabá. Com isso, os dois times perderão pontos importantes para a temporada. Para seus lugares estarão os dois mais fortes convidados, Band Saracens (que luta por título) e Charrua (após ausência na etapa de Niterói). Vamos aos detalhes do torneio:

Com 2 grupos de 4 times, todos as equipes avançarão às quartas de final. Com isso, a primeira fase na sexta servirá para definir os confrontos do mata-mata de sábado;

Os dois grupos têm dificuldades semelhantes e as equipes deverão estar desfalcadas das atletas da seleção, que se preparam para o Sul-Americano da semana que vem. Com isso, a imprevisibilidade será a tônica de um torneio disputadíssimo. Não haverá jogo tranquilo;

O Grupo A tem o Niterói, campeão de 2 das 3 etapas anteriores e líder geral, encarando o São José, vice líder geral, o Delta e o Charrua; Na 1ª etapa, o Niterói venceu o São José na grande final e derrotou o Delta em todos os 3 confrontos da temporada; Já o Delta derrotou o São José na etapa passada, mas as joseenses levaram a melhor na 2ª etapa contra as piauienses. Delta e Charrua trocaram uma vitória e uma derrota entre si até aqui,

O Grupo B tem a sensação Band Saracens, campeão paulista e campeão da 2ª etapa do Super Sevens, 3º colocado geral, medindo forças com a potência da casa, o Curitiba, 4º colocado, e com Leoas e Desterro; O Band Saracens venceu uma e perdeu uma contra o Curitiba até aqui, mas levou vantagem sobre as Leoas e o Desterro nos confrontos diretos; O Curitiba também trocou uma vitória e uma derrota com o Desterro até aqui no circuito, mas se impôs quando enfrentou as Leoas.



Grupo A: Niterói, São José, Delta e Charrua

Grupo B: Band Saracens, Curitiba, Leoas e Desterro

Sexta-feira, dia 02 de novembro

09h00 – Niterói x Charrua

09h20 – São José x Delta

09h40 – Band Saracens x Desterro

10h00 – Curitiba x Leoas

11h20 – Niterói x Delta

11h40 – São José x Charrua

12h00 – Band Saracens x Leoas

12h20 – Curitiba x Desterro

13h40 – Niterói x São José

14h00 – Delta x Charrua

14h20 – Band Saracens x Curitiba

14h40 – Leoas x Desterro

Sábado, dia 03 de novembro

09h00 – Quartas de final – 1º A x 4º B

09h20 – Quartas de final – 2º B x 3º A

09h40 – Quartas de final – 1º B x 4º A

10h00 – Quartas de final – 2º A x 3º B

11h40 – Semi Prata

12h00 – Semi Prata

12h20 – Semi Ouro

12h40 – Semi Ouro

14h00 – Final Bronze – Disputa de 7º lugar

14h20 – Final Prata – Disputa de 5º lugar

14h40 – Disputa de 3º lugar

15h00 – Final Ouro

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 51 22 7 22 São José São José dos Campos (SP) 51 19 17 15 Band Saracens São Paulo (SP) 48 7 22 19 Curitiba Curitiba (PR) 45 15 13 17 Melina Cuiabá (MT) 42 13 19 10 Desterro Florianópolis (SC) 33 17 9 7 Delta Teresina (PI) 33 9 15 9 SPAC São Paulo (SP) 31 8 10 13 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 20 6 6 8 Charrua Porto Alegre (RS) 18 10 8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 11 5 6 USP São Paulo (SP) 11 5 2 4 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 8 3 5 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.